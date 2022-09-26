ماذا قال ميسي عن مبابي؟

عبر النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، عن إعجابه بقدرات زميله في باريس سان جيرمان الفرنسي، كيليان مبابي، في المواجهات الثنائية أمام الخصوم.

وذكر ميسي في تصريحات لشبكة "TUDN Mexico"، أن "مبابي لاعب مختلف، إنه وحش قوي للغاية في المواجهات الثنائية".

وتابع "يذهب مبابي إلى المساحات الخالية، وهو سريع للغاية ويسجل الكثير من الأهداف".

وأتم "مبابي لاعب متكامل، وقد أثبت ذلك لعدة سنوات، وفي السنوات القادمة، سيكون بالتأكيد من بين الأفضل".

يذكر أن باريس سان جيرمان يتصدر حاليا جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 22 نقطة، متفوقا بنقطتين على مارسيليا صاحب المركز الثاني.

كما يحتل الفريق الباريسي صدارة المجموعة الثامنة في دوري أبطال أوروبا برصيد 6 نقاط، بالتساوي مع بنفيكا.