يوفنتوس يستهدف التعاقد مع نجم تشيلسي

يسعى يوفنتوس الإيطالي إلى الحصول على خدمات نجم تشيلسي الإنجليزي، كريستيان بوليسيتش، في الفترة القادمة.

ويدرس بوليسيتش إمكانية الرحيل عن صفوف "البلوز" عقب نهاية الموسم، بسبب عدم مشاركته بانتظام في المباريات.

ووفقا لموقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن إدارة اليوفي تراقب وضع بوليسيتش مع تشيلسي تحسبا للتقدم بعرض رسمي لضمه.

ولم يلعب بوليسيتش سوى 177 دقيقة مقسمة على 8 مباريات هذا الموسم بقميص تشيلسي.

وارتبط اسم بوليسيتش بالرحيل إلى يوفنتوس خلال الميركاتو الصيفي الماضي، خلال محاولات تشيلسي ضم الهولندي ماتياس دي ليخت الذي انتقل إلى صفوف بايرن ميونخ الألماني.