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باريس سان جيرمان يقدم عرضا جديدا لميسي

تاريخ النشر: 30/09/2022 - 10:00

باريس سان جيرمان يقدم عرضا جديدا لميسي
النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي (Gettyimages)
عرب ٤٨

يسعى فريق باريس سان جيرمان الفرنسي إلى تجديد عقد نجمه الأرجنتيني، ليونيل ميسي، الذي من المقرر أن ينتهي عقب نهاية الموسم الجاري.

وحسب ما نقلت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية، فإن سان جيرمان قدم عرضا لميسي خلال الأيام الماضية، من أجل تجديد عقده حتى صيف 2025.

ولفتت الإذاعة إلى أن العرض يتضمن توقيع ميسي لمدة عام، مع خيار التمديد لموسم إضافي، ليستمر مع الفريق الفرنسي حتى بلوغه 38 عاما.

لكن العرض لا يتضمن زيادة في راتب الأرجنتيني، حيث يقضي بحصوله على أجر مماثل، وهو 30 مليون يورو سنويا بعد اقتطاع الضرائب.

ويأتي ذلك في ظل الأنباء الواردة بشأن احتمالية عودة ميسي إلى برشلونة، في صفقة انتقال حر بمجرد انتهاء تعاقده، الصيف المقبل.

وكان النجم الأرجنتيني قد وقع لباريس سان جيرمان لمدة موسمين، بعد فشل تجديد عقده مع البلوغرانا.

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#ليونيل ميسي
#باريس سان جيرمان

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