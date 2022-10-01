برشلونة مدين لمانشستر سيتي!

لا زال هناك بعض الديون المترتبة على فريق برشلونة الإسباني، على الرغم من الانتعاشة المالية التي حققها في الفترة الأخيرة.

ووفقا لـ"راديو كاتالونيا"، الجمعة، فإن البارسا ما زال مدينا لنظيره مانشستر سيتي الإنجليزي بأموال صفقة اللاعب الإسباني، فيران توريس، التي بلغت 48 مليون جنيه إسترليني.

وانضم توريس إلى برشلونة في الميركاتو الشتوي الماضي بعقد يمتد لغاية صيف 2026، ويتضمن العقد شرطا جزائيا بقيمة مليار يورو.

وانتعشت خزائن برشلونة في الأسابيع الأخيرة، بعد بيع جزء من حقوق الترويج والبث التليفزيوني، إلا أنه لم يسدد الأموال المطلوبة نظير ضم توريس حتى الآن.

وعمل البارسا بقوة على تدعيم صفوفه، خلال فترة الانتقالات الأخيرة، حيث أبرم عدة صفقات بارزة، جاء على رأسها ضم النجم البولندي، روبرت ليفاندوفسكي، قادمًا من بايرن ميونخ.