توتنهام يعود للانتصارات بهدف تاريخي لكين في مرمى فولهام

عاد توتنهام هوتسبير إلى درب الانتصارات بتغلبه خارج قواعده على فولهام بهدفٍ دون مقابل، الإثنين، ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "بريميرليغ".

قدم الفريقان مباراة متوسطة المستوى غلب عليها الأداء الدفاعي واعتماد كل طرف في الهجوم على أخطاء الطرف الآخر وسط انحسار كبير للعب في منتصف الملعب.

وجاء هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل ضائع لعمر الشوط الأول، بعد تمريرة من الكوري هيونغ مين سون إلى المهاجم هاري كين الذي استلم الكرة واستغل عدم وجود أي رقابة عليه ليُصوب بقوة عن يسار الحارس بيرنارد لينو.

وعادل كين بفضل هذا الهدف رقم الأسطورة الراحل جيمي غريفز، في صدارة قائمة الهدافين التاريخيين لتوتنهام برصيد 266 هدفا، علما بأنه الهداف التاريخي لمنتخب إنجلترا مناصفة مع واين روني بـ53 هدفا.

ويأتي فوز توتنهام عقب هزيمتين مُتتاليتين أمام كل من أرسنال (0-2)، ومانشستر سيتي (2-4)، ليُصبح في رصيد فريق المدرب أنطونيو كونتي 36 نقطة يحتل بها المركز الخامس.

بالمقابل استمر فولهام في تسجيل النتائج السلبية وتعرض لخسارة ثالثة على التوالي بعد سقوطه على أرضه أمام تشيلسي (1-2)، ونيوكاسل يونايتد (0-1)، ليبقى رصيده متوقفا عند 31 نقطة في المركز السابع.