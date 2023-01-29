آرسنال يقدم عرضا ثانيا لضم نجم برايتون

يسعى فريق آرسنال إلى التعاقد مع لاعب وسط برايتون، مويسيس كايسيدو، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقدم "المدفعجية" عرضا أوليا بقيمة 60 مليون جنيه إسترليني للحصول على خدمات اللاعب، غير أن فريقه رفض العرض.

وبعد إصابة لاعب آرسنال، توماس بارتي، في المباراة أمام مانشستر سيتي قرر آرسنال تقديم عرض ثان لضم اللاعب كايسيدو.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل"، فإن آرسنال تقدم بعرض ثان قيمته 60 مليون جنيه إسترليني، إضافة إلى 10 ملايين أخرى كإضافات مرتبطة بالحوافز.

وأضافت الصحيفة، أن نادي برايتون ما زال مصرا على عدم التخلي عن نجمه الإكوادوري البالغ من العمر 21 عاما.

وأصدر كايسيدو بيانًا مساء الجمعة، حث فيه برايتون على قبول عرض آرسنال الأصلي البالغ 60 مليون جنيه إسترليني، علما بأن النادي سبق له أن رفض عرضا مقدما من تشيلسي لضم اللاعب، قيمته 55 مليون جنيه إسترليني.

ورد برايتون بإجبار كايسيدو على الابتعاد عن تمارين الفريق، حتى انتهاء فترة الانتقالات في كانون الثاني/ يناير، يوم الثلاثاء، ما يعني أنه لن يشارك في مباراة مساء الأحد أمام ليفربول في مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي.