فالنسيا يستغني عن خدمات المدرب جينارو غاتوزو بعد نتائج سيئة

أقال نادي فالنسيا الإسباني المدرب جينارو غاتوزو، مساء اليوم الإثنين، بعد النتائج الضعيفة التي حققها النادي، مؤخرا.

وقال فالنسيا في بيان إنه توصل لاتفاق مشترك مع غاتوزو لإنهاء عقده.

جاء ذلك بعد خسارة بهدف مقابل لا شيء أمام ريال بلد الوليد في الدوري الإسباني، الأحد. فاز فالنسيا بمباراة واحدة فقط من آخر 10 مباريات في بطولة الدوري التي أقيمت قبل كأس العالم.

دفعت الهزيمة الأخيرة نادي فالنسيا إلى المركز الرابع عشر، لتفصله نقطة واحدة فقط عن الهبوط.

جاء الفوزان الوحيدان له هذا العام في بطولة كأس الملك "كوبا ديل راي" على الرغم من خروجه في ربع النهائي أمام أتلتيك بلباو على أرضه الأسبوع الماضي. وفي كأس السوبر الإسباني، خسر فالنسيا أمام ريال مدريد بضربات الترجيح في نصف النهائي.

كان غاتوزو (45 عاما) قد وصل إلى النادي حزيران/ يونيو الماضي في عقد لعامين.

ساعد المدافع السابق إيطاليا على الفوز بكأس العالم 2006، وإيه سي ميلان على الفوز ببطولتين لدوري الأبطال، في المرتين كلاعب. ودرب ميلان ونابولي في إيطاليا.

ولم يعلن فالنسيا بعد عن بديل غاتوزو.