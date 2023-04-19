دوري الأبطال: ريال مدريد يجدد فوزه على تشيلسي ويبلغ نصف النهائي

تأهل ريال مدريد إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على تشيلسي الإنجليزي، ليلاقي المتأهل من مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ في الدور القادم.

بلغ ريال مدريد الإسباني حامل اللقب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا بعدما جدد فوزه على مضيفه تشيلسي الإنجليزي 2-0 على ملعب "ستامفورد بريدج" في لندن في إياب ربع النهائي.

وسجل البرازيلي رودريغو غوس الهدفين في الدقيقتين 58 و80. وكان ريال مدريد، حامل الرقم القياسي في عدد الألقاب في المسابقة (14)، فاز بالنتيجة ذاتها ذهابا الأربعاء الماضي في العاصمة الإسبانية.

ويلتقي النادي الملكي في الدور نصف النهائي مع مانشستر سيتي الإنجليزي أو بايرن ميونخ الألماني اللذين يلتقيان الأربعاء على ملعب "أليانز أرينا" في ميونخ إيابا (3-0) ذهابا في مانشستر.

وأضاف ريال مدريد تشيلسي إلى قائمة ضحاياه الإنجليز هذا الموسم بعد تخلصه من ليفربول في ثمن النهائي بالفوز عليه ذهابا 5-2 خارج الديار و1-0 إيابا.

وكانت المواجهة بين الناديين الملكي واللندني إعادة لمواجهتهما في نصف نهائي موسم 2020-2021 حين خرج تشيلسي منتصرا (1-1 و2-0) في طريقه إلى اللقب وربع نهائي الموسم الماضي حين فاز ريال مدريد ذهابا خارج أرضه 3-1 وتأهل إلى نصف النهائي رغم خسارته إيابا في ملعبه 2-3 بعد التمديد في طريقه إلى اللقب.

ومني تشيلسي بخسارته الرابعة تواليا بقيادة مدربه المؤقت فرانك لامبارد خليفة غراهام بوتر المقال من منصبه بسبب النتائج السلبية، فاستمرت نتائجه السلبية في مبارياته السبع الأخيرة في مختلف المسابقات، ويعود انتصاره الأخير إلى 11 من آذار/مارس الماضي عندما تغلب على مضيفه ليستر سيتي 3-1 في الدوري المحلي.

وأجرى لامبارد 4 تغييرات على تشكيلة مباراة الذهاب فدفع بالمدافعين تريفوه تشالوباه والإسباني مارك كوكوريا ولاعب الوسط كونور غالاغر والمهاجم الألماني كاي هافيرتز مكان بن تشيلويل الموقوف والسنغالي خاليدو كوليبالي المصاب ورحيم سترلينغ والبرتغالي جواو فيليكس.

في المقابل، دفع المدرب الإيطالي للنادي الملكي كارلو أنشيلوتي بالتشكيلة ذاتها التي لعبت مباراة الذهاب في مدريد.

وكانت أول وأخطر فرصة في المباراة لتشيلسي عندما تهيأت كرة شتتها المدافع النمسوي دافيد ألابا من أمام هافيرتز، أمام الفرنسي نغولو كانتي داخل المنطقة دون مراقبة فسددها بيسراه بجوار القائم الأيسر (11).

ورد النادي الملكي بتسديدة قوية للبرازيلي رودريغو من داخل المنطقة ارتدت من القائم الأيسر للحارس الإسباني كيبا أريزابالاغا وتحولت إلى خارج المرمى (20).

وتلقى المدافع البرازيلي إيدر ميليتاو بطاقة صفراء وسيغيب بالتالي عن ذهاب نصف النهائي (22).

وتلقى فينيسيوس جونيور كرة على طبق من ذهب من مواطنه رودريغو داخل المنطقة فسددها قوية ابعدها كيبا قبل ان يشتتها الدفاع (27).

وتابع كيبا تألقه بتصديه لتسديدة قوية للدولي الكرواتي لوكا مودريتش من داخل المنطقة وأبعدها الى ركنية (33).

وأهدر كوكوريا فرصة سانحة لافتتاح التسجيل إثر تلقيه كرة عرضية من ريس جيمس أمام المرمى فهيأها لنفسه بيسراه من مترين وسددها قوية بالقدم ذاته أبعدها حارس المرمى الدولي البلجيكي تيبو كورتوا إلى ركنية (45+1).

وتابع كانتي مسلسل إهدار الفرص عندما تهيأت أمامه كرة أمام المرمى فسددها في جسم ميليتاو وتحولت خارج الملعب (52).

وسدد الدولي الأرجنتيني إنسو فرنانديز كرة قوية زاحفة من خارج المنطقة بعيدا عن القائم الأيمن (55)، وأخرى لهافيرتز من حافة المنطقة بين يدي كورتوا (57).

ونجح رودريغو في منح التقدم لريال مدريد إثر هجمة مرتدة قادها بنفسه من الجهة اليمنى بعد تمريرة من ميليتاو فانطلق من منتصف الملعب كاسرا التسلل وراوغ تشالوباه وتوغل داخل المنطقة ومررها عرضية فشل بنزيمة في متابعتها داخل المرمى الخالي لكنها تهيأت أمام فينيسيوس الذي أعادها إلى مواطنه أمام المرمى فهيأها لنفسه وسددها داخله (58).

وتابع كورتوا تألقه بتصديه لتسديدة قوية لفرنانديز من داخل المنقطة قبل أن يشتتها الدفاع (64).

وأجرى لامبارد ثلاث تغييرات دفعة واحدة في الدقيقة 67 فأشرك جواو فيليكس وسترلينغ والكرواتي ميخايلو مودريك مكان غالاغر وفرنانديز وكوكوريا.

وعزز رودريغو تقدم النادي الملكي بهدف ثان رائع بعد تبادل للكرة بين أكثر من لاعب حتى مررها فينيسيوس إلى الأوروغواياني فيديريكو فالفيردي داخل المنطقة فتوغل متلاعبا بمودريك وهيأها إلى رودريغو غير المراقب فتابعها داخل المرمى الخالي (80).