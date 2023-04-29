مانشستر يونايتد يواجه أزمة تمنعه من ضم نيمار

تعاقد اليونايتد المحتمل مع نيمار أشبه بالمستحيل، بسبب وضع النادي الإنجليزي أمام قانون اللعب المالي النظيف.

تهدد أزمة يواجهها مانشستر يونايتد الإنجليزي إمكانية تعاقده مع نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، نيمار دا سيلفا، في الموسم القادم.

ورجحت عدة تقارير انتقال نيمار إلى اليونايتد في حال نجح رئيس مجلس إدارة مصرف قطر الإسلامي، جاسم بن حمد آل ثاني، في الاستحواذ على الفريق.

وقدم جاسم بن حمد آل ثاني أمس، الجمعة، عرضه الأخير لشراء فريق "الشياطين الحمر".

وقالت صحيفة "ديلي ميل"، إن تعاقد اليونايتد المحتمل مع نيمار أشبه بالمستحيل، بسبب وضع النادي الإنجليزي أمام قانون اللعب المالي النظيف.

وأشارت إلى أن نيمار يحصل مع سان جيرمان على راتب يبلغ 606 آلاف إسترليني أسبوعيا، وهو من أكبر الأجور في الكرة العالمية.

وأوضحت أن مانشستر يونايتد سيواجه صعوبات في التوقيع مع نيمار، حتى لو قرر بيع عدد من اللاعبين لخفض قائمة الرواتب في الصيف المقبل.

يذكر أن نيمار يرتبط بعقد مع باريس سان جيرمان حتى عام 2025، مع إمكانية التمديد لموسم آخر.