سان جيرمان يسحق أجاكسيو بخماسية نظيفة

فاز باريس سان جيرمان على ضيفه أجاكسيو بخمسة أهداف مقابل لا شيء، السبت، ضمن منافسات الجولة 35 من الدوري الفرنسي لكرة القدم "ليغ آ".

فرض الفريق الباريسي سيطرة شبه مطلقة على مجريات المباراة منذ بدايتها، ونجح في تسجيل هدف أول حمل توقيع الإسباني فابيان رويز الذي تسلم كرة بينية من البرتغالي دانيلو بيريرا اخترق بها دفاع الخصم وسدد عن يسار الحارس فرانسوا سولاكارو في الدقيقة 22.

واستمر باريس سان جيرمان في نسقه الهجومي المرتفع إلى أن أضاف هدفا ثانيا عند الدقيقة 33 بعد تسديدة من كيليان مبابي تصدى لها الحارس بصعوبة لترتد الكرة إلى المغربي أشرف حكيمي الذي تابعها في الشباك بسهولة.

وعرفت بداية الشوط الثاني انهيارا في دفاع أجاكسيو الذي استقبلت شباكه هدفين آخرين من إمضاء مبابي في الدقيقتين 47 و54، قبل أن يُسجل المدافع محمد يوسف هدف سان جيرمان الخامس بالخطأ في مرمى فريقه.

وبهذا رفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 81 نقطة يتربع بها على قمة الترتيب بفارق 6 نقاط عن أقرب ملاحقيه قبل ثلاث جولات من النهاية، فيما ظل أجاكسيو عند 23 نقطة بالمركز الثامن عشر.