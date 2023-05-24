هوملز يحسم مصيره مع بوروسيا دورتموند

بعد أن أعير إلى بايرن ميونخ في كانون الثاني/يناير 2008، وقع هوملز بعدها بـ18 شهرا وتحديدا في صيف عام 2009 عقدا وبقي في صفوفه حتى 2016 حيث انضم إلى صفوف بايرن ميونخ بشكل رسمي هذه المرة في الفترة

جدد مدافع بوروسيا دورتموند الألماني ماتس هوملز، بطل العالم مع منتخب بلاده عام 2014، عقده مع ناديه حتى 30 حزيران/يونيو 2024 الأربعاء وسيخوض بالتالي موسمه الرابع عشر في صفوفه.

ونقل بيان صادر عن دورتموند عن اللاعب البالغ 34 عاما قوله "الجميع يعرف كم استمتع باللعب في ملعب ’سيغنال ايدونا بارك’ أمام أنصارنا. لقد كان إجراء طويل الأمد. الآن في نهاية الموسم أستطيع القول إنني أرغب حقا في البقاء موسما جديدا".

بعد أن أعير إلى بايرن ميونخ في كانون الثاني/يناير 2008، وقع هوملز بعدها بـ18 شهرا وتحديدا في صيف عام 2009 عقدا وبقي في صفوفه حتى 2016 حيث انضم إلى صفوف بايرن ميونخ بشكل رسمي هذه المرة في الفترة من 2016 إلى 2019 قبل العودة مجددا إلى دورتموند.

أحرز في صفوف دورتموند الدوري الألماني مرتين عامي 2011 و2012 وكأس المانيا عامي 2012 و2021، كما خاض في صفوفه نهائي دوري الأبطال وخسره أمام بايرن ميونخ بالذات 1-2 عام 2013 على ملعب "ويمبلي".

ويحتل دورتموند صدارة الدوري الألماني قبل مرحلة واحدة على نهاية الموسم وإذا قدر له الفوز على ضيفه ماينز في الجولة الأخيرة سيتوج باللقب واضعا حدا لسيطرة بايرن ميونخ على اللقب في المواسم العشرة الأخيرة.