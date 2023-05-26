رئيس رابطة الدوري الإسباني مقتنع بإمكانية إيقاف العنصرية خلال ستة أشهر

قال تيباس إنه "دائما ما يكون أعظم اللاعبين هدفا لإهانات عنصرية وكل أنواع الإهانة... فينيسيوس هو أحد أفضل، إن لم يكن أفضل لاعب في فريقنا... وهو مستهدف بغضب العنصريين والمتعصبين".

قال رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، خافيير تيباس، الخميس، إنه إذا امتلكت الرابطة الكفاءة فقد توقف الأحداث العنصرية في غضون ستة أشهر، وذلك في أعقاب استهداف فينيسيوس جونيور، مهاجم ريال مدريد، بإساءات عنصرية في فالنسيا، يوم الأحد الماضي.

تعرض الدولي البرازيلي فينيسيوس البالغ من العمر 22 عاما، وهو صاحب بشرة سمراء، لانتقادات عنصرية متكررة منذ وصوله إلى إسبانيا قبل خمس سنوات.

وتعليقا على هذا، قال تيباس إنه "دائما ما يكون أعظم اللاعبين هدفا لإهانات عنصرية وكل أنواع الإهانة... فينيسيوس هو أحد أفضل، إن لم يكن أفضل لاعب في فريقنا... وهو مستهدف بغضب العنصريين والمتعصبين".

وأضاف أنه "إذا حصلنا على الكفاءة، فأنا مقتنع بأنه يمكننا إيقاف هذا في ستة أشهر، لأنه أسهل من التحديات المالية التي واجهناها. أنا متأكد من ذلك".

يشار إلى أنه في إسبانيا، يعاقب على جرائم الكراهية عادة بالسجن لمدة تتراوح بين سنة وأربع سنوات، بينما يعاقب على الجرائم ضد النزاهة الأخلاقية لأي شخص بالسجن من ستة إلى 24 شهرا.