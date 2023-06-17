النصر السعودي يستهدف ضم المغربي زياش

أوضح تقرير الموقع الفرنسي، أن المهمة لن تكون سهلة على إدارة النادي السعودي، نظرا لاهتمام باريس سان جيرمان بضم اللاعب منذ كانون الثاني/ يناير الماضي.

يسعى فريق النصر السعودي إلى الحصول على خدمات نجم تشيلسي الإنجليزي، حكيم زياش، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأبدت إدارة النصر استعدادها لتقديم راتب مغر للنجم المغربي من أجل إقناعه بارتداء قميص "العالمي"، حسبما ما أورد موقع "فوت ميركاتو" الفرنسي.

ووفقا لمصادر سعودية، فإن النصر يسعى لاستغلال الوضع غير المريح للدولي المغربي في ملعب ستامفورد بريدج، نظرا لتراجع نسبة مشاركاته على مدار الموسم المنتهي.

وأوضح تقرير الموقع الفرنسي، أن المهمة لن تكون سهلة على إدارة النادي السعودي، نظرا لاهتمام باريس سان جيرمان بضم اللاعب منذ كانون الثاني/ يناير الماضي.

ويضم النصر بين صفوفه الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي قد يكون عامل جذب لعدد من النجوم في أوروبا من أجل القدوم إلى الدوري السعودي بشكل عام وفارس نجد بشكل خاص.

ولعب زياش لمدة 904 دقائق فقط بقميص تشيلسي خلال الموسم المنتهي بمختلف البطولات، لكنه لم يحرز أي هدف.