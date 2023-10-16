رياضيون عرب وأجانب يعلنون دعمهم للشعب الفلسطيني

أعلن عدد كبير من نجوم الرياضة وخاصة كرة القدم من كافة جنسيات دول العالم تعاطفهم ودعمهم لقطاع غزة الذي يتعرض لقصف إسرائيلي مكثف منذ 10 أيام مخلفا آلاف الضحايا المدنيين.

ونشر النجم الفرنسي، كريم بنزيما، لاعب الاتحاد السعودي الحائز على جائزة الكرة الذهبية 2022 تغريدة على منصة "إكس"، لاقت أكثر من 8 ملايين مشاهدة في أقل من ساعة.

وكتب بنزيمة إن "كل صلاتنا لسكان غزة، الذين أصبحوا مرة أخرى ضحايا القصف الظالم، الذي لا يترك طفلا أو امرأة".

ووجه لاعب نادي برشلونة، الفرنسي جول كوندي، رسالة إلى متابعيه عبر "ستوري إنستغرام" كتب فيها: "خذ الوقت الكافي لقراءة الرسائل والاستماع إلى مقاطع الفيديو بأكملها قبل الرد وإصدار أحكام متسرعة، فهذا مهم جدا. شكرا".

وجاءت رسالة كوندي مرفقة بكلمات لشخص أميركي اسمه شان كينج يتابعه نحو 4 ملايين على إنستغرام.

وكتب شان رسالة طويلة كان عنوانها "ملاحظة مهمة حول سبب تغطيتي لفلسطين بالطريقة التي أقوم بها" قال فيها، "أنا رفيق الشعب الفلسطيني. ومناضل ضد الفصل العنصري والإبادة الجماعية والاستعمار الاستيطاني".

ونشر لاعب المنتخب الجزائري، رياض محرز، صورة له من مباراة منتخب بلاده مع الرأس الأخضر وكان حاملا علم فلسطين رفقة إثنين من زملائه وعلق عليها "نحن نريد السلام".

كما عبر نجوم المنتخب المغربي لكرة القدم "أسود الأطلس" حكيم زياش، ونصير مزراوي وسفيان بوفال وزكريا أبو خلال وعبد الحميد الصابري، عن تضامنهم مع فلسطين وقطاع غزة.

جاء ذلك من خلال منشورات على حساباتهم بمنصات التواصل الاجتماعي، أبدوا فيها دعمهم لغزة ورفضهم للقصف الإسرائيلي.

وكتب المصري أحمد حسن "كوكا"، لاعب نادي بينديك التركي، رسالة مطولة على منصة "إكس" باللغة الإنجليزية، جاء فيها إنه "انتقلت إلى أوروبا منذ 11 عاما، ولهذا السبب إنّ لدي متابعين وأصدقاء من غير العرب. لذا فإن هذا المنشور وقصصي التي أشاركها عن فلسطين، مخصّصة لكم".

وقال إنه "أعتقد أنه إذا كان لديك قطعة صغيرة جدا من القلب، فسوف تشعر بالحزن الشديد والمُحطّم بعد رؤية كل ما يحدث في فلسطين هذه الأيام. لذلك، أتمنى عندما تكون في موقع اتخاذ القرار أو تجد نفسك في محادثة حول هذا الأمر، أن تعرف الحقيقة".

وفي حسابه على "إنستغرام" عبّر النجم الأردني موسى التعمري، لاعب مونبلييه الفرنسي، عن تضامنه مع فلسطين قائلا إن "رسالتي دعم لفلسطين وأهلها للمرة الثانية في أسبوع، ليكون إلى جانب اللاعبين والرياضيين الذين عبروا عن رأيهم وتضامنوا مع فلسطين خلال الحرب الحالية".

وطلب النيوزيلندي، سوني بيل وليامز، أحد أبرز نجوم رياضة الرغبي، من متابعيه على منصة إكس "الصلاة من أجل غزة".

ودعم أسطورة كرة السلة الأميركية، راي ألين، فلسطين عبر حسابه على إنستغرام حيث أعاد نشر مقطع فيديو يوضح كذب الإعلام الأميركي حول حقيقة ما يحصل في قطاع غزة.

ونشر بطل الملاكمة الأولمبي البريطاني، أمير خان، رسالة عبر حسابه على "إكس" قائلا إنه "عندما تعرضت أوكرانيا لهجوم من روسيا مؤخرا، سافرت شخصيا إلى بولندا لدعم اللاجئين الأوكرانيين المشردين بفعل الحرب، لقد تحدث الكثير من الناس عن هذه الفظائع، لكن بينما يراقب العالم ما يحدث في فلسطين، أرى الكثير من زملائي وأصدقائي صامتين… لماذا؟".

وأعلن بطل كمال الأجسام المصري، رامي السبيعي، الملقب ببيغ رامي، والمتوج بلقب مستر أولمبيا في عامي 2020 و2021، تضامنه مع غزة والقضية الفلسطينية بمنشور تحت عنوان "غزة العزة وفلسطين الأبية" عبر حسابه الرسمي على إنستغرام.

وكتب النجم الألماني ونادي ريال مدريد السابق لكرة القدم، مسعود أوزيل، على حسابه عبر منصة إكس قائلا إن "الصلاة من أجل الإنسانية، الصلاة من أجل السلام والأبرياء، وخاصة الأطفال، فهم يفقدون حياتهم في الحرب على كلا الجانبين.. إنه أمر مفجع للغاية ومحزن".

وكان الدولي المصري، محمد النني، قد غير صورة البروفايل الشخصي له على مواقع التواصل الاجتماعي بإزالة صورته ووضع صورة للمسجد الأقصى يرفرف فوقها علم فلسطين، في تعبير عن تضامنه ودعمه للقضية الفلسطينية ورفضه العدوان على قطاع غزة.

ومنذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، يواصل الجيش الإسرائيلي شن غارات على غزة، ما أدى إلى مقتل 2670 فلسطينيا، وإصابة 9600 آخرين، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

فيما أسفرت العملية التي أطلقتها "حماس" تحت اسم عملية "طوفان الأقصى" عن مقتل أكثر من 1300 إسرائيلي وإصابة 3715 وأسر ما يزيد عن 150 آخرين، وفقا لمصادر رسمية إسرائيلية.

ويعاني سكان غزة، وهم نحو 2.2 مليون فلسطيني، من أوضاع معيشية متدهورة للغاية؛ جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ أن فازت "حماس" بالانتخابات التشريعية الفلسطينية في 2006.