بطلة الجمباز الأولمبية غابي دوغلاس تعلن عودتها للمنافسات بعد انقطاع 8 أعوام

تنضم دوغلاس إلى ساحة مكتظة بالبطلات، على أمل أن تكون ضمن الفريق الأولمبي الأميركي المكون من خمس سيدات، ومن بينهن البطلتان الأولمبيتان سيمون بايلز، وسونيسا لي.

قررت غابي دوغلاس، بطلة الجمباز الأميركية في أولمبياد لندن 2012، العودة إلى المنافسات للمرة الأولى منذ نحو ثماني سنوات، وذلك من خلال بطولة وينتر كب (كأس الشتاء) التي ستقام في مدينة لويزفيل بولاية كنتاكي في 24 شباط/ فبراير.

كانت دوغلاس، 28 عاما، في سن المراهقة عندما تنافست في أولمبياد لندن 2012، لتصبح أول لاعبة جمباز سوداء تفوز بميدالية ذهبية أولمبية.

لم تشارك دوغلاس في أي بطولة منذ ساعدت الولايات المتحدة على الفوز بالميدالية الذهبية في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016.

حصلت دوغلاس، الحائزة على الميدالية الذهبية الأولمبية ثلاث مرات، على إجازة طويلة بعد أولمبياد ريو دي جانيرو، لكنها عادت للتدريب عام 2022، وأعلنت الصيف الماضي أنها ستحاول الانضمام إلى الفريق الأولمبي المشارك في أولمبياد باريس 2024.

وقالت دوغلاس لشبكة (إن بي سي) "لم أعلن اعتزالي قط. لم أكن أرغب في التوقف عن هذه الرياضة عام 2016. أردت فقط أن أتراجع خطوة إلى الوراء، وأعمل على تحسين نفسي وحالتي الذهنية".

تنضم دوغلاس إلى ساحة مكتظة بالبطلات، على أمل أن تكون ضمن الفريق الأولمبي الأميركي المكون من خمس سيدات، ومن بينهن البطلتان الأولمبيتان سيمون بايلز، وسونيسا لي.

عادت بايلز إلى المنافسات الصيف الماضي بعد انقطاع دام لعامين، وفازت بلقبها العالمي السادس الخريف الماضي.