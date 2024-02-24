برشلونة يكرم وفادة خيتافي وينتزع المركز الثاني مؤقتا

افتتح رافينيا التسجيل بعدما انفرد بالحارس دافيد سوريا إثر تمريرةٍ طويلةٍ من الفرنسي جول كوندي (20).

(أ ب)

واصل برشلونة حامل اللقب صحوته وأكرم وفادة ضيفه خيتافي برباعية نظيفة منتزعا المركز الثاني مؤقتا من جاره جيرونا ومشددا الخناق على غريمه التقليدي ريال مدريد المتصدر في المرحلة السادسة والعشرين من لدوري الإسباني.

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وسجل البرازيلي رافينيا (20) والبرتغالي جواو فيليكس (53) والهولندي فرينكي دي يونغ (61) وفرمين لوبيس (90+1) الأهداف.

وتخطى فريق المدرب تشافي هرنانديز خيبة تفريطه في الفوز على مضيفه نابولي الإيطالي 1-1 الأربعاء في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، وحقق فوزه الثاني تواليا محليا بعد الأول على مضيفه سيلتا فيغو 2-1 السبت الماضي، والسابع عشر هذا الموسم فرفع رصيده إلى 57 نقطة منتزعا المركز الثاني من جاره جيرونا، مفاجأة الموسم الذي يستضيف رايو فايكانو الإثنين في ختام المرحلة.

كما قلَّص برشلونة الذي تنتظره قمة نارية أمام مضيفه أتلتيك بيلباو الخامس الأحد المقبل، الفارق إلى خمس نقاط عن غريمه التقليدي ريال مدريد المتصدر والذي يستضيف إشبيلية الأحد.

في المقابل تجمّد رصيد خيتافي عند 34 نقطة في المركز العاشر.

وبدأ الضيوف بتشكيل الخطورة أوّلا بتسديدةٍ من الإنجليزي مايسون غرينوود التقطها الحارس الألماني مارك-أندريه تير شتيغن (6).

وردّ رافينيا بسرعة بتسديدةٍ "على الطاير" بكعب القدم علت العارضة (8).

وافتتح رافينيا التسجيل بعدما انفرد بالحارس دافيد سوريا إثر تمريرةٍ طويلةٍ من الفرنسي جول كوندي (20).

وتمكّن برشلونة من اختراق عمق دفاع خيتافي أكثر من مرة، فتكرر سيناريو الهدف الأوّل لكن باختراق فيليكس، إلا أن الحارس سوريا تصدّى لتسديدته (35).

وحاول فيليكس مجددا من زاوية أخرى لكن تصويبته كانت سهلة بين يدي حارس خيتافي (38).

ووجد رافينيا نفسه منفردا مجددا لكنّه سددّ فوق المرمى (40).

وحاول أصحاب الأرض إدراك التعادل بداية الشوط الثاني عبر لويس ميا إلّا أن تسديدته تصدى لها تير شتيغن ثم ارتدت من القائم الأيسر (49).

وسجّل فيليكس الهدف الثاني بسهولةٍ بعدما وصلته عرضية من الدنماركي أندرياس كريستنسن (53).

وسجل البولندي المتألّق روبرت ليفاندوفسكي هدفا ألغي بداعي التسلل (57)، قبل أن يفعلها دي يونغ بتسديدة من على مشارف منطقة الجزاء مستغلا تمريرة من رافينيا وخروجا خاطئا من الحارس (61).

وأهدر البرتغالي الآخر جواو كانسيلو فرصة تسجيل الهدف الرابع بتسديدةٍ ارتطمت بالدفاع وذهبت إلى ركنية (80).

وختم البديل لوبيس المهرجان بالهدف الرابع بعدما وصلته كرة مرتدة من الحارس عقب تصديه لتسديدة البديل الثاني البرازيلي فيتور روكي (90+1).