الكشف عن الشعار الرسمي لمونديال 2030

كأس العالم 2030 ستكون أول نسخة من المونديال تقام في 3 قارات مختلفة (إفريقيا وأوروبا وأميركا الجنوبية)، بحساب أن أول 3 مواجهات ستقام في الأرجنتين، باراغواي وأوروغواي.

كشفت اللجنة المنظمة لنهائيات كأس العالم 2030، مساء أمس الثلاثاء، عن الشعار الرسمي للبطولة، التي من المقرر إقامتها في المغرب وإسبانيا والبرتغال، وذلك خلال حفل رسمي بمدينة لشبونة البرتغالية.

ويشمل شعار البطولة رقم 30 ممزوجا بالألوان الأصفر والأخضر والأحمر والأزرق وبداخله كرة قدم، مع كتابة جملة yalla vamos 2030 (هيا بنا)، وأسفلها تم وضع شعارات الاتحادات الثلاث المنظمة للبطولة.

وشهد حفل تقديم الشعار والذي جرى بمقر الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، حضور كل من فوزي لقجع، رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، رفقة رئيسي الاتحادين البرتغالي، فيرناندو غوميز، والإسباني بيدرو روشا.

وخلال هذا الحفل، تم أيضا تقديم سفراء كأس العالم 2030 الذين سيمثلون بلادهم؛ وهم البرتغالي لويس فيغو، والإسباني أندريس إنيستا، والمغربي نورالدين النيبت، بالإضافة للنجم التوغولي السابق إيمانويل أديبايور، سفيرا لإفريقيا.

يذكر أن كأس العالم 2030 ستكون أول نسخة من المونديال تقام في 3 قارات مختلفة (إفريقيا وأوروبا وأميركا الجنوبية)، بحساب أن أول 3 مواجهات ستقام في الأرجنتين، باراغواي وأوروغواي.