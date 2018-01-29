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الفريق الطيراوي يفوز على م. تسور شالوم

تاريخ النشر: 29/01/2018 - 19:50

الفريق الطيراوي يفوز على م. تسور شالوم
صور من المباراة (تصوير: نزيه سلطان)
عرب ٤٨ / ربيع سواعد
تحرير : ربيع سواعد

حقق النادي الرياضي الطيرة، اليوم الإثنين، فوزا بيتيا هاما على مكابي تسور شالوم بنتيجة هدفين دون مقابل للأخير، ضمن أحداث الجولة السابعة عشر من دوري الدرجة الأولى بالمنطقة الشمالية.

وجرت أحداث المباراة على ملعب "طيبي طيبي" بالطيرة، وسط حضور العشرات من المشجعين.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تقدم أصحاب الأرض بهدف أحرزه اللاعب شالوم إدري في الدقيقة 42، وخلال أحداث الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 77 حسم اللاعب ميخائيل كارتيفا المباراة بهدف ثان لصالح الفريق الطيراوي.

وبهذا الفوز رفع الفريق الطيراوي رصيده من النقاط إلى 18 نقطة وهو يحتل المركز الثاني عشر بترتيب لائحة الدوري.

وسيستضيف الفريق الطيراوي بمباراته المقبلة هبوعيل بيت شان، وذلك يوم الجمعة الوشيك.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#الفريق الطيراوي
#مكابي تسور شالوم
#الدرجة الأولى

الفريق الطيراوي يفوز على م. تسور شالوم

الفريق الطيراوي يفوز على م. تسور شالوم

الفريق الطيراوي يفوز على م. تسور شالوم

الفريق الطيراوي يفوز على م. تسور شالوم

الفريق الطيراوي يفوز على م. تسور شالوم

الفريق الطيراوي يفوز على م. تسور شالوم

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