أبو رقيق: هـ. شفاعمرو حقق هدفه بالبقاء في الدوري

عاد فريق هبوعيل شفاعمرو إلى سكة الانتصارات بعد سلسلة من النتائج السلبية، وذلك بعد الفوز في مباراته الخارجية على هبوعيل القدس بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف للأخير.

ويحتل الفريق الشفاعمري المركز الثامن بترتيب لائحة الدوري برصيد 30 نقطة، علمًا أنه سيستضيف بمباراته المقبلة النادي الرياضي حيفا يوم الجمعة القادم.

وقال مدرب هبوعيل شفاعمرو، إبراهيم أبو رقيق، لـ"عرب 48"، إن "كل فريق يمر بفترة صعبة، وبفضل الله تمكنا من العودة للمسار الصحيح من بوابة تيدي بعد الفوز على هبوعيل القدس، بحيث كانت لنا أفضل مباراة منذ بداية الموسم وكان بإمكاننا إحراز أهداف إضافية".

وأضاف أن "هبوعيل شفاعمرو ضمن بقاءه بشكل مبكر جدا في أول موسم له بالدرجة الأولى".

وتابع أن "أنظارنا الآن تتجه نحو المباراة المقبلة أمام النادي الرياضي حيفا، وبدورنا نسعى للعب كرة قدم جميلة بدون أي ضغوطات، وكلنا أمل بأن نتمكن من حصد النقاط الثلاث".

وختم أبو رقيق بالقول إن "هدفنا كان ضمان البقاء في الدوري وقد حققنا ذلك، وبدورنا سنكون سعيدون في حال التقدم أكثر في لائحة الدوري".