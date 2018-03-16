خلايلة يتحدث عشية العودة للعب في استاد الدوحة

يعود سفير المجتمع العربي في الدرجة العليا، أبناء سخنين، للعب في معقله "استاد الدوحة"، عندما يستضيف غدا، السبت، النادي الرياضي أشدود، ضمن افتتاحية مباريات البلاي أوف السفلي.

ولم يلعب الفريق السخنيني منذ بداية الموسم في ملعبه، بسبب خضوعه لأعمال ترميمات.

وأنهى الفريق السخنيني، اليوم الجمعة، استعداداته لمباراة الغد وهو يحتل المركز التاسع بترتيب لائحة الدوري برصيد 30 نقطة، وهو يبتعد بفارق 13 نقطة عن منطقة الهبوط.

التشكيلة المتوقعة: محمود قنديل، علي عثمان، أبراهم باس، مارون غنطوس، عبيدة خطاب، خالد خلايلة (ساجس تامبي)، عطاء جابر، فراس مغربي، يوفال أفيدور، شلومي أزولاي وجوردن فوشيه.



وقال كابتن الفريق السخنيني، خالد خلايلة، لـ"عرب 48"، إنه "وأخيرا عدنا إلى ملعبنا استاد الدوحة الذي افتقدناه على مدار الموسم، مما كان يستقطبه من أجواء وجمهور وما إلى ذلك".

وأضاف أنه "وبفضل الله تم إعادة افتتاح الملعب، وبدورنا نأمل أن تكون افتتاحية خير علينا، وبهذه المناسبة أدعو جماهيرنا لحضور مباراة الغد ودعمنا أمام النادي الرياضي أشدود".

وتابع أننا "نستعد للمباراة الوشيكة مثل أي مباراة، ومن ناحيتنا سنبذل قصارى جهدنا من أجل حصد النقاط الثلاث سعيًا نحو تحقيق هدفنا لهذا الموسم وهو احتلال المركز السابع".

وأشار إلى أنه "كان لدينا أهداف عديدة منذ بداية الموسم، لكن أيا منها لم يتحقق سواء إن كان على صعيد البلاي أوف العلوي أو كأس الدولة، والآن نحن نهدف لإنهاء الموسم بشكل جيد لأن جمهورنا يستحق أكثر من ذلك".

وختم خلايلة بالقول إنه "حتى الآن لا أعلم فيما لو كنت ضمن التشكيلة الأساسية للمباراة، فالقرار بالأخير يعود للمدرب وأنا جاهز دائما كي أضحي من أجل الفريق".