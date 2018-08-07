الفريق السخنيني يهزم هـ. كريات شمونة بكأس التوتو

فاز فريق اتحاد أبناء سخنين، مساء اليوم الثلاثاء، على مضيفه هبوعيل كريات شمونة بنتيجة هدف دون مقابل للأخير، ضمن أحداث الجولة الثالثة من منافسات كأس التوتو لفرق الدرجة العليا.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تعادل الفريقين سلبيًا 0-0، وخلال أحداث الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 55 أحرز اللاعب علي عثمان هدف المباراة الوحيد والفوز لصالح الفريق السخنيني.

ومن أبرز ما شهدته المباراة طرد لاعب اتحاد أبناء سخنين، ألفين بانيشي، في الدقيقة 49 من عمر اللقاء.

ويعتبر هذا الفوز الأول للفريق السخنيني بالموسم الكروي الجديد 2018-2019، بعدما تعادل في مباراتيه السابقتين أمام هبوعيل الخضيرة ومكابي حيفا.

وبهذا الفوز رفع الفريق السخنيني رصيده من النقاط إلى 5 نقاط وهو يحتل المركز الثاني بترتيب المجموعة الأولى بالتقاسم مع مكابي حيفا.

وسيلاقي سفير المجتمع العربي في الدرجة العليا بمباراته الختامية بدور المجموعات نظيره، مكابي نتانيا، والتي ستحسم نتيجتها هوية المتأهل للدور المقبل من كأس التوتو.