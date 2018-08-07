  2. رياضة
  3. رياضة محلية

الفريق السخنيني يهزم هـ. كريات شمونة بكأس التوتو

تاريخ النشر: 07/08/2018 - 21:32

الفريق السخنيني يهزم هـ. كريات شمونة بكأس التوتو
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

فاز فريق اتحاد أبناء سخنين، مساء اليوم الثلاثاء، على مضيفه هبوعيل كريات شمونة بنتيجة هدف دون مقابل للأخير، ضمن أحداث الجولة الثالثة من منافسات كأس التوتو لفرق الدرجة العليا.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تعادل الفريقين سلبيًا 0-0، وخلال أحداث الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 55 أحرز اللاعب علي عثمان هدف المباراة الوحيد والفوز لصالح الفريق السخنيني.

ومن أبرز ما شهدته المباراة طرد لاعب اتحاد أبناء سخنين، ألفين بانيشي، في الدقيقة 49 من عمر اللقاء.

ويعتبر هذا الفوز الأول للفريق السخنيني بالموسم الكروي الجديد 2018-2019، بعدما تعادل في مباراتيه السابقتين أمام هبوعيل الخضيرة ومكابي حيفا.

وبهذا الفوز رفع الفريق السخنيني رصيده من النقاط إلى 5 نقاط وهو يحتل المركز الثاني بترتيب المجموعة الأولى بالتقاسم مع مكابي حيفا.

وسيلاقي سفير المجتمع العربي في الدرجة العليا بمباراته الختامية بدور المجموعات نظيره، مكابي نتانيا، والتي ستحسم نتيجتها هوية المتأهل للدور المقبل من كأس التوتو.


#اتحاد أبناء سخنين
#الفريق السخنيني
#هبوعيل كريات شمونة
#كأس التوتو
#الدرجة العليا

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

مدرب مانشستر سيتي: لن نتعاقد مع لاعبين آخرين
مدرب مانشستر سيتي: لن نتعاقد مع لاعبين آخرين

2018-08-07

كروس يثير القلق في ريال مدريد
كروس يثير القلق في ريال مدريد

2018-08-07

تقارير: كوفاسيتش على بعد خطوة من تشيلسي
تقارير: كوفاسيتش على بعد خطوة من تشيلسي

2018-08-07

الأكثر قراءة

قتل في بعلبك: الجندي الإسرائيلي الوحيد الذي يمنع نشر صورته

قتل في بعلبك: الجندي الإسرائيلي الوحيد الذي يمنع نشر صورته

2018-08-06
عباس يدين دعوة كندا لإطلاق سراح معتقلي الرأي في السعودية

عباس يدين دعوة كندا لإطلاق سراح معتقلي الرأي في السعودية

2018-08-06
المبادرة المصرية المعدلة بشأن المصالحة تتوافق مع مطالب عباس

المبادرة المصرية المعدلة بشأن المصالحة تتوافق مع مطالب عباس

2018-08-06
تحليلات إسرائيلية: الموساد وراء اغتيال العالم السوري أسبر

تحليلات إسرائيلية: الموساد وراء اغتيال العالم السوري أسبر

2018-08-06
السعودية تطرد السفير الكندي وتجمّد العلاقات التجارية

السعودية تطرد السفير الكندي وتجمّد العلاقات التجارية

2018-08-06