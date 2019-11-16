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سمارة يترك تدريب شباب الطيرة

تاريخ النشر: 16/11/2019 - 18:50

سمارة يترك تدريب شباب الطيرة
المدرب محمد سمارة
عرب ٤٨

أعلن المدرب، محمد سمارة، عن استقالته من تدريب فريق شباب الطيرة الذي ينافس ضمن دوري الدرجة الثالثة بمنطقة الشارون.

ويبحث سمارة عن خوض تحد جديد في مسيرته التدريبية، وهو بانتظار دراسة العروض المقدمة له من مختلف الفرق في الدرجات الدنيا.

وبهذا الصدد، قال المدرب محمد سمارة في حديث لـ"عرب 48"، إنني "قررت الاستقالة من تدريب فريق شباب الطيرة بسبب خلافات مهنية حول بعض الأمور من بينها تعزيز كادر اللاعبين المتفق عليه منذ بداية الموسم".

وأضاف "رأيت من خلال ذلك بأن الأمور لا تسير وفق الخطة التي وضعتها وهي المنافسة على الصعود، ومن هذا المنطلق أنهيت مشواري بروح طيبة وبالاتفاق مع إدارة الفريق".

وختم سمارة بالقول "في الوقت الحالي سأكون في استراحة عن التدريب، بانتظار وصول العروض من الفرق الراغبة بالاستفادة من خدماتي، علمًا أن أولوياتي من ناحية العروض المقدمة هي أولا البعد الجغرافي وثانيا الملائمة من الناحية المهنية".


#محمد سمارة
#شباب الطيرة
#الدرجة الثالثة

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من عرب 48

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