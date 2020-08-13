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أبناء سخنين يعلن إصابة أحد لاعبيه بكورونا

تاريخ النشر: 13/08/2020 - 18:42

أبناء سخنين يعلن إصابة أحد لاعبيه بكورونا
من اليمين: اللاعب مارون غنطوس
عرب ٤٨

أعلنت إدارة فريق الدرجة العليا، اتحاد أبناء سخنين، إصابة لاعب الفريق، مارون غنطوس، بفيروس كورونا المستجد، وفي أعقاب ذلك ألزم بالدخول للحجر الصحي المنزلي.

وبحسب ما جاء على لسان الناطق بلسان الفريق، منذر خلايلة، فإن "إدارة اتحاد أبناء سخنين أبلغت المديرية المنبثقة عن الاتحاد العام لكرة القدم حول تشخيص إصابة أحد اللاعبين بفيروس كورونا".

وأشار إلى أن "الفريق بانتظار التعليمات الصادرة عن المديرية المنبثقة عن الاتحاد العام لكرة القدم بهذا الصدد".

وأكد خلايلة، أن اللاعب غنطوس التزم الحجر الصحي المنزلي منذ تلقيه رسالة حول إلزامه بذلك، علمًا أنه لم يشارك في مباريات الفريق الأخيرة.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#اتحاد أبناء سخنين
#مارون غنطوس
#الدرجة العليا
#كورونا
#فيروس كورونا
#منذر خلايلة

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