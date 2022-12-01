مباشر | مونديال قطر: كوستاريكا (0-1) ألمانيا

تاريخ النشر: 01/12/2022 - 21:36

مباشر | مونديال قطر: كوستاريكا (0-1) ألمانيا
(Gettyimages)
عرب ٤٨

يلتقي منتخبا كوستاريكا وألمانيا مساء، الخميس، على استاد "البيت" ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الخامسة بدور المجموعات ببطولة كأس العالم بنسختها الأولى على أرض عربية.

ويحتل المنتخب الكوستاريكي المركز الثالث بالمجموعة الخامسة برصيد 3 نقاط، فيما يتذيل المنتخب الألماني ترتيب المجموعة برصيد نقطة واحدة.

ويتنافس على بطاقتي التأهل ضمن المجموعة نفسها كل من منتخبي إسبانيا واليابان اللذين يلتقيان في الوقت نفسه.

أحداث الشوط الأول:

21:00 انطلاق صافرة بداية المباراة

دقيقة 9: منتخب ألمانيا يفتتح التسجيل بهدف مبكر سجله اللاعب جنابري.

أحداث الشوط الثاني:

تشكيلة المنتخبين

منتخب ألمانيا: مانويل نوير، ديفيد راوم، نيكلاس سولي، أنطونيو روديغر، كيميتش، جوريتسكا، غوندوغان، جمال موسيالا، ليروي ساني، توماس مولر، جنابري.

منتخب كوستاريكا: كيلور نافاس، خوان فارجاس، فولر، بورجيس، دوارتي، أوفييدو، فينيجاس، أجويليرا، واستون، كامبل، فينيجاس.

بودكاست عرب 48

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مباشر | مونديال قطر: كوستاريكا (0-1) ألمانيا

مباشر | مونديال قطر: كوستاريكا (0-1) ألمانيا

مباشر | مونديال قطر: كوستاريكا (0-1) ألمانيا

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