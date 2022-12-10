مباشر | مونديال قطر: المغرب (0-0) البرتغال

يلتقي منتخبا المغرب والبرتغال مساء اليوم، السبت، على استاد "الثمامة" ضمن أحداث الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم المقامة على أرض عربية في قطر.

وتعتبر هذه المرة الأولى التي يصل فيها منتخب عربي إلى الدور ربع النهائي منذ انطلاق بطولة كأس العالم بنسختها الأولى.

أحداث الشوط الأول:

17:00 انطلاق صافرة بداية المباراة

تشكيلة المباراة

منتخب المغرب: ياسين بونو، جواد ياميق، رومان سايس، أشرف حكيمي، يحيى عطية الله، سفيان أمرابط، عز الدين أوناحي، سليم أملاح، حكيم زياش، سفيان بوفال، يوسف الناصيري.

منتخب البرتغال: ديوغو كوستا، بيبي، روبن دياز، ديوغو دالوت، رافاييل جيريرو، روبن نيفيز، أوتافيو، برناردو سيلفا، برونو فرنانديز، جواو فيليكس، غونزالو راموس.