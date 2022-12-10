مباشر | مونديال قطر: المغرب (0-0) البرتغال

تاريخ النشر: 10/12/2022 - 16:51

مباشر | مونديال قطر: المغرب (0-0) البرتغال
(Gettyimages)
عرب ٤٨

يلتقي منتخبا المغرب والبرتغال مساء اليوم، السبت، على استاد "الثمامة" ضمن أحداث الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم المقامة على أرض عربية في قطر.

وتعتبر هذه المرة الأولى التي يصل فيها منتخب عربي إلى الدور ربع النهائي منذ انطلاق بطولة كأس العالم بنسختها الأولى.

أحداث الشوط الأول:

17:00 انطلاق صافرة بداية المباراة

تشكيلة المباراة

منتخب المغرب: ياسين بونو، جواد ياميق، رومان سايس، أشرف حكيمي، يحيى عطية الله، سفيان أمرابط، عز الدين أوناحي، سليم أملاح، حكيم زياش، سفيان بوفال، يوسف الناصيري.

منتخب البرتغال: ديوغو كوستا، بيبي، روبن دياز، ديوغو دالوت، رافاييل جيريرو، روبن نيفيز، أوتافيو، برناردو سيلفا، برونو فرنانديز، جواو فيليكس، غونزالو راموس.

بودكاست عرب 48

#المغرب
#البرتغال
#مباراة المغرب والبرتغال
#مونديال قطر
#مونديال 2022
#كأس العالم

مباشر | مونديال قطر: المغرب (0-0) البرتغال

مباشر | مونديال قطر: المغرب (0-0) البرتغال

مباشر | مونديال قطر: المغرب (0-0) البرتغال

مباشر | مونديال قطر: المغرب (0-0) البرتغال

حوارات

حوار | الفصل في التعليم شكل أساسا للتمييز وتكريس تفوق يهودي في الأكاديميا وسوق العمل
حوار | الفصل في التعليم شكل أساسا للتمييز وتكريس تفوق يهودي في الأكاديميا وسوق العمل

2022-12-03

حوار مع د. نبيه بشير: الصهيونية الدينية وإقامة "دولة الشريعة" بين النهر والبحر
حوار مع د. نبيه بشير: الصهيونية الدينية وإقامة "دولة الشريعة" بين النهر والبحر

2022-11-26

حوار مع د. الهزيل | مطلوب رؤية إستراتيجية شاملة في مواجهة تحديات "الصهيونية الدينية"
حوار مع د. الهزيل | مطلوب رؤية إستراتيجية شاملة في مواجهة تحديات "الصهيونية الدينية"

2022-11-19

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

تحليل خاص | رقصة "السامبا" الأخيرة
تحليل خاص | رقصة "السامبا" الأخيرة

2022-12-10

مونديال قطر: المغرب لتأهل تاريخي وصراع نجوم بين فرنسا وإنجلترا
مونديال قطر: المغرب لتأهل تاريخي وصراع نجوم بين فرنسا وإنجلترا

2022-12-10

مونديال قطر: إقصاء المنتخب البرازيلي... تأجيل الحلم
مونديال قطر: إقصاء المنتخب البرازيلي... تأجيل الحلم

2022-12-10

الأكثر قراءة

استقالة المدرب وبكاء نيمار: ماذا قال لاعبو البرازيل بعد الإقصاء؟

استقالة المدرب وبكاء نيمار: ماذا قال لاعبو البرازيل بعد الإقصاء؟

2022-12-09
مونديال قطر: الأرجنتين إلى نصف النهائي على حساب هولندا

مونديال قطر: الأرجنتين إلى نصف النهائي على حساب هولندا

2022-12-09
مونديال قطر: البرازيل تودع البطولة على يد كرواتيا بركلات الترجيح

مونديال قطر: البرازيل تودع البطولة على يد كرواتيا بركلات الترجيح

2022-12-09
مصرع عاملين دهسا على شارع 60 قرب القدس

مصرع عاملين دهسا على شارع 60 قرب القدس

2022-12-09
بن غفير يقدم مشروع قانون يمنحه سيطرة مطلقة على الشرطة

بن غفير يقدم مشروع قانون يمنحه سيطرة مطلقة على الشرطة

2022-12-09