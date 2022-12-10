مونديال قطر: ماذا قال أسود المغرب بعد التأهل التاريخي؟

عرب ٤٨ / أ ف ب

أقصى منتخب المغرب نظيره منتخب البرتغال من الدور ربع النهائي في مونديال قطر، ليحقق تأهلا تاريخيا على مستوى العرب وإفريقيا إلى الدور نصف النهائي.

وقبل البرتغال ودّع منتخب إسبانيا البطولة على يد المنتخب المغربي بركلات الترجيح في الدور ثمن النهائي.

وعقب مدرب المغرب، وليد الركراكي، بعد التأهل التاريخي بالقول "مرة أخرى واجهنا فريقا كبيرا مثل البرتغال. رأيتم الإصابات ومن بقي على الميدان. كان علينا أن نكتب التاريخ لإفريقيا. أنا سعيد جدا. نتقدم بمواهبنا ورغم الإصابات التي حصلت تمسكنا وخلقنا هذه الروح الجماعية من أجل الشعب المغربي وكذلك إفريقيا عادت إلى الساحة لتتجاوز سقف التوقعات".

وأشار إلى أنه "من الصعب بالنسبة لمدربين مثلنا يدربون في إفريقيا وكان هنا شكوك بشأننا، سعداء من أجل المغرب. أشكر كل الجماهير والطاقم الفني والجامعة (الاتحاد المغربي للعبة)".

وذكر بطل هدف الفوز للمغرب، يوسف النصيري "سعيد بهذا الهدف، أشكر الجماهير على المساندة لآخر دقيقة، وللجمهور في المغرب".

وقال حارس المغرب وأفضل لاعب في المباراة، ياسين بونو، إنه "من الصعب إيجاد الكلمات لوصف هذه اللحظة وأشكر جميع اللاعبين الذين قدموا مباراة رائعة وعانينا من الإصابات وقاتلنا في الملعب وأريد أن أشكر الجماهير التي دعمتنا، وهذا كل ما أملكه حاليا. سنخلد للراحة للعودة بنفس الطاقة. هذا كل ما لدي. قال مدربنا في وقت سابق نحن هنا لتغيير هذه العقلية واللاعب المغربي قادر على مواجهة أي شيء في المونديال. لقد غيّرنا بالفعل هذه العقلية والجيل الحالي والذي سيأتي من بعدنا سيعرف أن اللاعب المغربي قادر على اجتراح المعجزات".

وذكر لاعب وسط المغرب، سفيان أمرابط، أنه "أمر غير متوقع. أمر لا يصدق. فخور للغاية. انا أعيش حلما. لقد خضنا مباراة كبيرة بقلوبنا من أجل بلدنا ومشجعينا. معنوياتنا كانت عالية. أكن احتراما كبيرا لكل زملائي... كأننا نلعب على أرضنا شكرا للشعب المغربي".

وقال مهاجم "أسود الأطلس"، سفيان بوفال "عملنا كثيرا ونحن سعداء. واجهنا الفرق الكبرى. الله، الوطن، الملك".

وذكر مدافع المغرب، يحيى عطية الله "يوم تاريخي. دخلنا المباراة وطبقنا تعليمات المدرب. الحمد لله الفرحة الكبيرة لنا جميعا. ما زال أمامنا عمل كبير. شعور لا يوصف (عن مشاركته أساسيا) أشكر المدرب على هذه الثقة".

وقال لاعب وسط المغرب، عز الدين أوناحي، إننا "دخلنا التاريخ في المباراة الأخيرة، واليوم بلغنا نصف النهائي. سنعمل بدءا من الغد للمباراة المقبلة كي نحقق الحلم. نشكر الشعب العربي وكل إفريقيا، نعرف أنها تقف وراءنا".