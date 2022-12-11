مونديال قطر | مشجعون: "المغرب أظهر لحمة العرب.. وتمكنه أمام منتخبات أوروبا"

عمّت الاحتفالات في مناطق الـ48 والضفة وقطاع غزة والوطن العربي مساء أمس، السبت، احتفاء بالتأهل التاريخي لمنتخب المغرب إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم المقامة في قطر.

وما إن انطلقت صافرة الحكم معلنة نهاية المباراة بين المغرب والبرتغال وتأهل الأول التاريخي بعد الفوز 1-0، حتى خرجت الجماهير العربية والمغربية إلى الشوارع، وقد برز في الاحتفالات العلمين المغربي والفلسطيني الذي كان حاضرا حتى في احتفالات لاعبي ومشجعي المغرب.

وبهذا الصدد، حاور "عرب 48" عددا من المشجعين والمشجعات في أم الفحم عقب تأهل أول منتخب عربي وإفريقي إلى المربع الذهبي منذ انطلاق بطولة كأس العالم بنسختها الأولى.

منافسة المنتخبات الأوروبية

وقال الشاب معن إغبارية، لـ"عرب 48" إنني "سعيد جدا بفوز المنتخب المغربي، حيث أعاد اللحمة العربية على مستوى العالم، وهذا بحد ذاته انتصار".

معن إغبارية

وأضاف "فوز المغرب أظهر للجميع أن العرب يد واحدة، وأن المنتخبات العربية قادرة على منافسة المنتخبات الأوروبية، سيما وأن المنتخب المغربي هو أول منتخب عربي وإفريقي يصل إلى هذه المرحلة في تاريخ المونديال، وهذا بحد ذاته فخر واعتزاز".

وأشار إلى أنه "خلال المباريات السابقة شاهدنا مناوشات بين اللاعبين الأوروبيين وصلت إلى حد الاعتداء جسديا، وهذا ما لم نره خلال مباريات المنتخبات العربية، وهذا يدل على ثقافتنا العربية الإسلامية، وكل ما يحاول الغرب اختلاقه تبقى محاولات تشويه لهذه الحضارة العريقة".

وحول تنظيم مونديال قطر، لفت إغبارية إلى أن "التنظيم أظهر للعالم أن العرب قادرين، وعرّف شعوب العالم على العرب والإسلام بشكل أكبر، وخصوصًا أن الغرب كان دائما يحاول تشويه صورة العرب والإسلام بالتحديد".

فخر لكل العرب

ومن جانبها، قالت الشابة لمى عاصي لـ"عرب 48"، إن "وصول منتخب عربي إلى هذه المراحل في المونديال هو فخر واعتزاز لكل العرب، وخصوصًا أن المونديال يقام في دولة عربية، ونحن نتمنى أن ينال المنتخب المغربي البطولة".

لمى عاصي

وتابعت أن "مونديال قطر وحدّ كل الأمة العربية والإسلامية، ومنحنا شعورا بالفخر بهذا التنظيم، وما زاد ذلك هو فوز المنتخب المغربي على البرتغال".

التمثيل العروبي فوق التشجيع

وأثنى الشاب آدم إغبارية في حديث لـ"عرب 48"، على أن "فوز المغرب هو انتصار وفخر كبير لكل عربي حول العالم، إذ أنه بفوزه وتأهله وحدّ الأمة العربية في مختلف بقاع المعمورة، إذ أن كرة القدم الصغيرة أظهرت لنا حبا كبيرا وأننا يد واحدة".

آدم إغبارية

وأضاف "شخصيا كنت أشجع المنتخب البرتغالي منذ سنوات، ولكن عندما وصل إلى مواجهة المغرب، شجعت عروبتي والمنتخب العربي الذي يمثلني".

التتويج بالبطولة

وقالت الشابة جليلة أبو شقرة لـ"عرب 48"، إن "فوز المنتخب المغربي منحنا كشعوب عربية شعورا مختلفا ومميزا وهو النصر، وقد أفرحنا التأهل وزرع بداخلنا مشاعر مميزة ومختلفة وجميلة".

جليلة أبو شقرة

وأعربت عن أملها في استمرار المغرب بهذا الأداء وأن يفوز على فرنسا في المباراة القادمة، ومن بعدها التتويج ببطولة كأس العالم.

وعبر الشاب محمد علاء أبو شقرة في حديث لـ"عرب 48"، عن شعوره بالفخر والاعتزاز بوصول العرب إلى هذه المراحل المتقدمة في المونديال، ونأمل أن يفوز المغرب بكأس العالم، ولكن بحال لم تفز فوصوله إلى هذه المرحلة هو فخر واعتزاز لكل الوطن العربي.

محمد علاء أبو شقرة

وأشار إلى أنه "لم أكن أتوقع أن يصل المنتخب المغربي إلى هذه المراحل، لكن في النهاية وصل ورفع رؤوس العرب عاليا".

وأشاد أبو شقرة بتنظيم المونديال في قطر والأجواء المميزة هناك، وختم بالقول إن "المونديال يجمع الجماهير من مختلف أنحاء العالم في مكان واحد ومتطور وآمن ومنظم إلى أبعد الحدود".