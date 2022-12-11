مونديال قطر: مباراتا نصف النهائي وموعدهما

وصلت 4 منتخبات بينها منتخب المغرب الذي قاد العرب لإنجاز تاريخي إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم المقامة على أرض عربية في قطر.

وتعتبر هذه المرة الأولى التي يصل فيها منتخب عربي وإفريقي إلى المربع الذهبي من بطولة كأس العالم من نسختها الأولى، بعد الفوز على منتخب البرتغال بهدف يتيم وإقصائه من الدور ربع النهائي.

وكان آخر إنجاز للمنتخب المغربي بكأس العالم في نسخة العام 1986، حينها وصل إلى الدور ثمن النهائي وودّع البطولة بعد الخسارة أمام المنتخب الألماني.

وهذه المشاركة السادسة لمنتخب "أسود الأطلس" في البطولة الكبرى على مستوى العالم، إذ استهل مشواره في نهائيات كأس العالم بنسخة العام 1970 ثم 1986 و1994 و1998 و2018.

إلى ذلك، كان المنتخب الفرنسي آخر المتأهلين إلى الدور نصف النهائي من مونديال قطر، سبقه كل من منتخبي الأرجنتين وكرواتيا.

مباراتا نصف النهائي بتوقيت القدس

الثلاثاء

21:00 كرواتيا – الأرجنتين (استاد لوسيل)

الأربعاء

21:00 فرنسا – المغرب (استاد البيت)