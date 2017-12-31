2017: نساء عربيات على عرش جوائز السينما

تميزت المرأة العربية في مجال السينما خلال عام 2017، وشهد العام حصول مخرجات وممثلات وكاتبات سيناريو على أهم الجوائز من أهم وأعرق المهرجانات، لينحتن كفاءة المرأة على جدران هذا المجال.

في هذا التقرير نستعرض بعض أبرز النجاحات للنساء العربيات في مجال السينما:

آن ماري جاسر: نجاح فلسطيني

حصل فيلم "واجب" للمخرجة الفلسطينية آن ماري جاسر على جائزة المهر الطويل في مهرجان دبي السينمائي عن فئة الأفلام الروائية الطويلة خلال الدورة الـ14 للمهرجان. وترأست لجنة التحكيم الممثلة الألمانية مارتينا جيديك.

وأشاد النقاد بالفيلم حين عرض في مهرجان لندن السينمائي، إذ أبدعت المخرجة في عرض واقع الفلسطينيين الذين يعيشون داخل حدود اسرائيل بواقعية ساحرة لأول مرة، وتفاصيل عكست حقيقة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية بدقة من خلال علاقة اختلاف ممتلئة بالحب بين أب وابنه.

واختارت جاسر طابع الكوميديا السوداء لفيلمها لأنها ترى أنه يشبه طبيعة حياة الفئة التى يجسدها الفيلم.

"السعداء": تتويج الجزائر

من جملة المخرجات العربيات اللواتي فزن بالجوائز الكبرى هذا العام كانت الجزائرية صوفيا جاما وفيلمها "السعداء، الذي حاز على جائزة المهر الطويل في مهرجان دبي، وتناول الفيلم الظروف الاجتماعية في الجزائر بعد انتهاء الحرب الأهلية عام 2002.

وتشتهر جاما بأفلامها القصيرة التي تلقى استحسانا في المهرجانات الدولية وكان آخرها فيلم "حابسين".

لينا خوردي: أحسن ممثلة

كما توجت بطلة فيلم السعداء الممثلة الجزائرية، لينا خودري كأحسن ممثلة بفئة (آفاق) عن دورها في الفيلم بالدورة ال 74 لمهرجان البندقية السينمائي الدولي.

المرأة التونسية تتألق تصوير المثليين وانتقاد الرأسمالية

المرأة التونسية تألقت هذا العام بأفلامها فحازت المخرجة التونسية ندى المازني حفيظ بفيلمها "في الظل" على جائزة التانيت البرونزي لأحسن فيلم وثائقي طويل في مهرجان قرطاج بدورته الـ28.

وحاولت المخرجة الشابة إلقاء الضوء على حياة المثليين جنسيا في تونس والعنف الذي يتعرضون له في المجتمع المحافظ. وتشتهر حفيظ بالأعمال المثيرة للجدل من ضمنها مسلسل "حكايات تونسية".

كما نالت السيناريست التونسية ليلى بو زيد جائزة ـحسن سيناريو في مهرجان قرطاج مع شركائها في كتابة السيناريو مخرج الفيلم وليد مطار وكلود لوباب عن فيلم شرش.

تجلى السيناريو في تجسيد وإبراز المقارنات بين واقع العمال في فرنسا وفي تونس، منتقدا الرأسمالية التي اعتبر مكاسبها للعمالة الرخيصة في الشرق خسارة كما تمكن السيناريو من خلق واقع حي للبيئتين على اختلافهما.

أول مخرجة سعودية

المرأة السعودية لم تغب عن ساحة التتويج السينمائي هذا العام، ففازت المخرجة السعودية هيفاء المنصور بالجائزة الخاصة للمخرجين خلال مهرجان دبي والتي رأست لجنة تحكيمها الممثلة كيت بلانشيت. وتعد المنصور أول مخرجة سينمائية سعودية. ومن أفلامها "وجدة" و "نساء بلا ظل" و "الرحيل المر".

لبنان ومصر

الممثلات العربيات كان لهن أيضا نصيب من جوائز (أحسن ممثلة) في المهرجانات السينمائية هذا العام فحصدت اللبنانية ديماوند بوعبود لدورها في فيلم إنسرياتيد في الدورة الـ39 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

فيما ذهبت جائزة مهرجان دبي للمثلة المصرية منحة البطراوي عن دورها في فيلم زهرة الصبار، حيث برعت في تجسيد شخصية سيدة ارستقراطية وحيدة تواجه صعوبات الحياة في العاصمة المصرية القاهرة.