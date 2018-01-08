العودة للمدارس غدا: إليكم جدول العطل الرسمية

تنتهي عطلة الشّتاء في المدارس العربية بالبلاد اليوم، الإثنين، ويعود عشرات آلاف الطلاب العرب إلى مقاعد الدراسة يوم غد، الثلاثاء، بعد عطلة بدأت يوم الأحد 24.12.2017 واستمرت 16 يوما.

ونشرت وزارة التربية والتعليم في وقت سابق أنّ عدد أيام الدراسة في المدارس التي تدرّس 5 أيام في الأسبوع ما لا يقل عن 184 يوما دراسيا لطلاب المدارس الابتدائيّة وما لا يقل عن 176 يوما لطلاب المدارس الإعداديّة والثانويّة. أما المدارس التي تدرّس 6 أيام في الأسبوع، فإن عدد الأيام الدراسية فيها يجب ألا يقل عن 219 يوما للمدارس الابتدائية، أما المدارس الإعداديّة والثانويّة فلا يقل عدد أيامها الدراسيّة عن 209 أيام.

العطل الرّسميّة:

عطلة الشّتاء: ابتداءً من يوم الأحد 24.12.2017 على أن تعود الدراسة في يوم الثلاثاء، 9.1.2018.

عطلة الرّبيع: بدءًا من يوم الخميس 29.03.2018 على أن تعود الدّراسة في يوم الجمعة 14.4.2018.

عطلة "يوم الاستقلال": يوم الخميس، 19.04.2018.

العطلة الصيّفيّة: رياض الأطفال والمدارس الابتدائيّة تبدأ عطلتهم الصيفيّة في الأوّل من تموز/يوليو 2018 وحتى الأول من أيلول/سبتمبر؛ في حين تبدأ عطلة المدارس الإعدادية والثانوية في 21.6.2018.

العطل الدّينيّة:

عيد الصليب – 14.09

بداية العام الهجري – يومان، 22 و23 أيلول/سبتمبر الجاري.

عيد الميلاد المجيد، رأس السنة، عيد الغطاس - ضمن عطلة الشتاء

أحد الشعانين – 25.03.2018

عيد الفصح المجيد – ضمن عطلة الرّبيع

ليلة الإسراء والمعراج: عطلة ليوم واحد، 27 رجب (13.04.2018)

عيد الصّعود – 10.05.2018

عيد الفطر: 4 أيام عطلة

عيد الأضحى: 5 أيام عطلة - من "وقفة العيد" حتى آخر أيامه.

في المدارس الدرزية:

عين النبي سبلان – الأحد – 10.09.2017

عيد الخضر – الخميس – 25.1.2018

عيد النبي شعيب – 4 أيام – من 24 حتى 27.04.208.