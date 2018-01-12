مجلس الطلاب القطري يعلن إضرابًا جزئيًا الأحد بالثانويات

أعلن مجلس الطلاب والشبيبة القطري، اليوم الجمعة، الإضراب الجزئي في المدارس الثانوي يوم الأحد المقبل، من الساعة 12:00 ظهرًا، يتضمن وقفات احتجاجية وتظاهرات في جميع البلاد ضد سياسة "منظمة المعلمين".

ويأتي هذا التصعيد من قبل مجلس الطلاب والشبيبة على سياسة منظمة المعلمين، التي، بحسب وصف المجلس، تستغل هذه الفترة المصيرية وامتحانات البجروت وإنهاء الثانوية من اجل "صراعات شخصية وصراع الديوك" مع وزارة التربية والتعليم.

واعتبر المجلس أنه لا يمكن الموافقة على إلغاء الامتحانات مرة بعد مرة، خاصة في هذه الفترة التي تعتبر مصيرية في حياة الطالب الجامعي.

ويشار إلى أن منظمة المعلمين توصلت لاتفاق مع وزارة التربية والتعليم الشهر الماضي، بعد سلسلة احتجاجات وإضرابات في جميع أنحاء البلاد، بموجبه تم الاتفاق على رفع أجر المعلمين المبتدئين إلى 8000 شيكل، لكنها تراجعت مؤخرًا ن الاتفاق.

وقررت منظمة المعلمين العودة لاستئناف النشاطات الاحتجاجية بعد أن رفض "مركز الحكم المحلي" التوقيع على الاتفاق الذي تم بينها وبين وزارة التربية والتعليم، ويعتبر توقيع مركز الحكم المحلي ضروريًا من أجل تطبيق الاتفاق.

ورفض مجلس الحكم المحلي التوقيع على الاتفاق قبل أن يتلقى من وزارة التربية والتعليم تمويلًا إضافيًا من أجل بناء غرف صفوف "مابار"، وهي صفوف للطلاب المتوسطين ودعمهم في المجالات الدراسية المختلفة، إذ طلبت الوزارة من المركز بناء هذه الصفوف من ميزانيتها الخاصة.