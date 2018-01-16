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الناصرة: ابتدائية الكروم تتألق بنتائج الميتساف

تاريخ النشر: 16/01/2018 - 12:03

الناصرة: ابتدائية الكروم تتألق بنتائج الميتساف
منظر عام لمدينة الناصرة (أرشيفية)
عرب ٤٨
تحرير : قاسم بكري

تألقت مدرسة الكروم الابتدائية الناصرة في نتائج امتحانات النجاعة والنماء القطرية المسمى "الميتساف" وحققت نتائج مميزة في مواضيع الرياضيات واللغة الإنجليزية واللغة العربية حيث صنفت المدرسة بين أفضل 10% من مدارس البلاد.

وحصلت المدرسة على معدل علامات 87% بموضوع اللغة الإنجليزية حيث أن المعدل العام للمدارس العربية واليهودية كان 65%.

وحصلت المدرسة كذلك على معدل علامات 81% في موضوع الرياضيات بينما المعدل العام للمدارس 67%، وعلى معدل علامات 72% بموضوع اللغة العربية بينما المعدل العام 65%.

ومن جهتها، ثمنت لجنة أولياء أمور الطلاب ولجنة الحي الإنجاز الذي حققته المدرسة ووجهتا الشكر والتقدير لمدير المدرسة، المربي حسان خطيب، وإدارة المدرسة وطاقم المعلمين على جهودهم الجبارة للحصول على هذه النتائج المشرفة.

وتمنت اللجنة للمدرسة وطاقم المعلمين مزيدا من التميز والتقدم في التربية والتعليم.

وأشادت اللجنة بالمناخ التربوي والتعليمي الجيد وبالتعاون والتداخل بين إدارة المدرسة ولجنة أولياء الأمور الذي ينعكس على الطلاب بشكل إيجابي.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#الناصرة
#الميتساف

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