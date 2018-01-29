جامعة القدس تكرم عالم الرياضيات إدريس تيتي

كرمت جامعة القدس العالم الفلسطيني المتخصص في علوم الرياضيات التطبيقية والحسابية في جامعة"Texas A&M" الأميركية، البروفيسور إدريس تيتي، وذلك خلال حفل أقامته دائرة الرياضيات، تقديرا لإنجازاته العلمية المتميزة.

وأشاد النائب التنفيذي لرئيس الجامعة، أ. د. حسن دويك، بإنجازات العالم تيتي المتلاحقة، حيث كرس حياته للعلم والأبحاث العلمية، مؤكدا أن الجامعة تولي اهتماما كبيرا للبحث العلمي، وتقدر العلم والعلماء، لذا ارتأت تكريم البرفيسور تيتي.

وقال دويك إنه "لشرف كبير لنا في جامعة القدس أن تكون بيننا اليوم للاستفادة من خبراتك ومعلوماتك القيمة في مجال الرياضيات ومجالات ذات صلة".

وقال د. يوسف زحايقة من دائرة الرياضيات في تقديمه للبروفيسور تيتي: "إننا سعداء بوجودك بيننا، وإنه لشرف عظيم لنا أن نكرم عالم من علماء فلسطين الذين كرسوا جل حياتهم للبحث العلمي متنقلين بين كبريات الجامعات والمؤسسات البحثية العريقة".

تكريم البروفيسور إدريس تيتي

وقدّم تعريفا بأهم إنجازات تيتي ومجالاته البحثية، وأهم الجوائز التي حصل عليها. وشكره على منحته التي قدمها لعدد من الطلبة والبالغة 10 آلاف دولار.

وألقى البروفيسور تيتي محاضرة للطلبة وأساتذة الجامعة تحدث فيها عن دور الرياضيات في تقدم وتطور المجتمعات، وركز تحديدا على رياضيات حركة الحوامات، وتحدث عن سؤال الرياضيات الذي تطرح له جائزة بقيمة مليون دولار لمن يجد حلا للمعادلات الرياضية ذات الصلة بهذه الظاهرة غير الخطية البالغة الأهمية.

وأثنى على فكرة تكريم العلماء في مختلف الحقول، والتي بادر بها د. عبد الحكيم عيدة من دائرة الرياضيات، وشكر الجامعة على تكريمه واستضافته لإلقاء محاضرة علمية.

هذا، ويعتبر البروفيسور إدريس تيتي من العلماء المتميزين في الرياضيات التطبيقية، إذ حصل على العديد من المنح والجوائز منها جائزة "Humboldt" للأبحاث لكبار العلماء الأميركيين من مؤسسة "Alexander von Humboldt" في ألمانيا، وجائزة جمعية الرياضيات الصناعية والتطبيقية عن أفضل بحث في المعادلات التفاضلية الجزئية، وذلك في العام 2009 كما حصل على منحة "Einstein-visiting fellow ward" من مؤسسةEinstein في ألمانيا للأعوام 2018-2020.