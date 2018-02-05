ساهر عوكل: مصمم فلسطيني في نهائيات "بروجيكت رانوي"

حجز مصمم الأزياء الفلسطيني، ساهر عوكل، مساء أمس الأحد، مكانه في نهائيات برنامج "يروجيكت رانوي"، وهو أحد أهم برامج تصميم الأزياء في العالم ويعرض على قناة "إم بي سي"، وتتألف لجنة التحكيم فيه من المصمم العالمي إيلي صعب، عارضة الأزياء عفاف جنيفان والنجمة السينمائية يسرى، وضيوف مختلفون في كل حلقة.

وقال عوكل، وهو من مدينة الناصرة، بعد تأهله للنهائيات، الذي افتتح أول أكاديمية تدريس أزياء في فلسطين وتدعى: "أقول لتلاميذي دومًا لا مستحيل. مشاركتي في البرنامج وتأهلي للمرحلة النهائية هي إثبات على إيماني وقناعتي. إذا كنا نملك الجرأة لخوض تجارب جديدة فسنصل إلى مرادنا. تجربتي في البرنامج مميزة، وأنا فخور بأني سأكون مثالًا لمصممين شباب كُثر في بلدي ليحلموا ويؤمنوا بأنفسهم ويدافعوا عن فكرتهم وفنهم".

وينافس عوكل في التحدي الأخير كل من المغربي عبد الحنين روّاح، واللبناني ميخائيل شمعون، وسيقوم كل منهم بتقديم مجموعة كاملة مؤلفة من 15 تصميم من خلال بث حي ومباشر للحلقة الأخيرة.

ويحصل الفائز في البرنامج على مبلغ 100 ألف ريال سعودي لتصميم وتنفيذ أول عرض أزياء مهني له. إلى جانب التدريب لمدة 6 أشهر في دار أزياء إيلي صعب ومرافقة الطواقم خلال إعداد وتنفيذ مجموعة أزياء.

أما حول ما سيقوم به فور عودته إلى الوطن بعد انتهاء البرنامج، قال عوكل: "سأحتفل كثيرًا مع الاصدقاء والأهل، سأحتفل بكل التجارب التي خضتها والتحديات التي عشتها، سأعود فائزًا لأن الفوز ليس باللقب فقط بل بالحكمة الي يحصل عليها الإنسان خلال تجاربه. لم أكن اتخيل أنه يمكنني المشاركة في البرنامج، فكلنا نعرف مدى صعوبة وصول عرب من الداخل الفلسطيني إلى المنصات العربية والعالمية. أنا سعيد جدًا كوني أول فلسطيني يشارك في برنامج بروجيكت رانوي الرائد في عالم الموضة".