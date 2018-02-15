سدس أطفال العالم يعانون الحروب

كشفت منظمة "أنقذوا الأطفال" الخيرية الدولية، أن طفلًا من كل ستة أطفال يعيش في منطقة تشهدًا حربًا أو نزاعًا مسلحًا، ويبلغ عددهم أكثر من 350 مليون طفل في جميع أنحاء العالم.

ونشرت المنظمة الدولية في تقرير لها تحت عنوان "الحرب على الأطفال"، أنه خلال السنوات الـ25 الأخيرة، ارتفعت نسبة الأطفال الذين يعيشون في مناطق الحروب والنزاعات المسلحة بنحو 75%، في حين تضاعف عدد الأطفال القتلى في هذه المناطق بنحو أربعة أضعاف من 2010.

وأوضحت المنظمة في تقريرها أنه في عام 2016 كان طفلان من بين كل خمسة أطفال في منطقة الشرق الأوسط يعيشون في نطاق يمتد لمسافة 50 كيلومترا من بؤر التوتر في بلدانهم.

وذكرت المنظمة التي تتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقرا لها أن أطفال سورية والعراق واليمن وليبيا معرضون أكثر من غيرهم لانتهاكات جسيمة بسبب الصراعات المسلحة، يليهم أطفال أفريقيا.

وأشارت إلى أن سورية وأفغانستان والصومال تأتي في صدارة ترتيب الدول العشر الأكثر خطورة في العالم.

وخلصت إلى القول إن وضع الأطفال في مناطق النزاعات حاليا أخطر بكثير مما كان عليه خلال السنوات الـ20 الماضية.

ودعت المنظمة الدول والمؤسسات العسكرية عبر العالم إلى إنهاء كل هذه الانتهاكات التي تـرتكب بحق هؤلاء الأطفال، والالتزام بالقوانين والمعايير الدولية ومحاسبة المسؤولين عنها.

ويتحدث تقرير المنظمة للعام الحالي 2018 عن الانتهاكات الجسيمة التي ترتكب في حق الأطفال في مناطق النزاعات المسلحة.