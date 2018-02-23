  2. شباب ومجتمع
  3. أخبار

"ازدياد معدلات التحرش والاغتصاب في فرنسا"

تاريخ النشر: 23/02/2018 - 23:25

"ازدياد معدلات التحرش والاغتصاب في فرنسا"
عرب ٤٨/ وكالات
تحرير : نواف رضوان

كشفت دراسة فرنسية حديثة أن 12 بالمائة من النساء بفرنسا، تعرضن للاغتصاب مرة واحدة على الأقل في حياتهن.

الدراسة التي نشرها موقع إذاعة "فرانس إنفو" (حكومية)، أكدت أن 43 بالمائة من الفرنسيات تعرضن للاستغلال الجنسي الجسدي، و50 بالمائة تعرضن لشتائم لفظية جنسية، و58 بالمائة تعرضن لسلوك جنسي غير لائق، مرة واحدة على الأقل.

وأشارت أن غالبية هؤلاء النسوة تعرضن للاغتصاب أو الاعتداء أو التحرش من قبل أشخاص معروفين لهن، وأن عددًا محدودًا منهن تقدم ببلاغ شكوى إلى السلطات في هذا الإطار.

وأضافت أن 70 بالمائة من الضحايا لم يكشفن عما تعرضن له لأي شخص آخر.

ولفت "ميشيل ديبوت"، المختص النفسي في مؤسسة "جان جوريس" (غير حكومية)، أن نتائج الدراسة تثبت عدم واقعية قناعة شريحة واسعة من الفرنسيين بانخفاض معدلات الاغتصاب والتحرش، مؤكدًا، بحسب الإذاعة، أنها تشهد ازديادًا.

ملف خاص | القدس عاصمتنا


تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الشبان العراقيون والزواج من أوروبيات: "حب" أم "مصلحة"؟
الشبان العراقيون والزواج من أوروبيات: "حب" أم "مصلحة"؟

2018-02-22

حسّان لـ"عرب 48": التعليم العربي يواجه الكثير من التحديات
حسّان لـ"عرب 48": التعليم العربي يواجه الكثير من التحديات

2018-02-21

المدارس الأهلية: أقساط التعليم باهظة وتنكر لرابطة الأهالي
المدارس الأهلية: أقساط التعليم باهظة وتنكر لرابطة الأهالي

2018-02-20

الأكثر قراءة

حالة الطقس: غائم جزئيا وأمطار محلية

حالة الطقس: غائم جزئيا وأمطار محلية

2018-02-23
تل السبع: مصرع فتاة (13 عاما) في حادث دهس

تل السبع: مصرع فتاة (13 عاما) في حادث دهس

2018-02-23
إسرائيل تسلح النظام الرواندي

إسرائيل تسلح النظام الرواندي

2018-02-23
أميركا تخطط لتدشين السفارة بالقدس في الذكرى الـ70 للنكبة

أميركا تخطط لتدشين السفارة بالقدس في الذكرى الـ70 للنكبة

2018-02-23
خلافًا لمزاعم الاحتلال: السراديح استشهد بعيار ناري

خلافًا لمزاعم الاحتلال: السراديح استشهد بعيار ناري

2018-02-23