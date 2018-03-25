الآلاف يشاركون في مسيرة مناهِضة للعنصرية ببروكسل

احتشد الآلاف، أمس السبت، ليُشاركوا في مسيرة مناهِضة للعنصرية بالعاصمة البلجيكية بروكسل.

واجتمع المتظاهرون أمام محطة قطارات بروكسل الشمالية؛ تلبية لدعوة وجهتها العديد من منظمات المجتمع المدني للتنديد بالعنصرية.

وسار المتظاهرون حتى محطة قطارات بروكسل الجنوبية في العاصمة البلجيكية، مرددين هتافات من قبيل "لا للعنصرية" و"نطالب بالمساواة".

ورفع المحتجون بأيديهم لافتات كُتبت عليها عبارات من قبيل؛ "يدًا بيد ضد العنصرية" و"نتضامن مع اللاجئين" و"أهلا وسهلًا بالمسلمين".

يُشار إلى أن بلجيكا شهدت في السنوات الأخيرة هجمات لتنظيم "داعش" الإرهابي، أسفرت عن تصاعد أصوات بعض الأحزاب والمجموعات المناهضة للإسلام، والتي استغلت الهجمات لمصلحتها، وسعت لتشويه صورة المسلمين والأجانب في البلاد.