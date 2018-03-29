الناصرة: العالم الفلسطيني عدنان المجلي يزور مدرسة مار يوسف

حل العالم الفلسطيني المقيم في الولايات المتحدة الأميركية د. عدنان المجلي، أمس الأربعاء، ضيفا على مدرسة راهبات مار يوسف في إطار زيارته لمدينة الناصرة.

وكان في استقبال المجلي أعضاء إدارة المدرسة وعلى رأسهم رئيسة إدارة المؤسسة سير منار سني، ومدير المدرسة نادر حاج، والهيئة التدريسية وممثل خريجي المدرسة المحامي مراد مفرع.

وألقى العالم الفلسطيني محاضرة على الطلاب شارحا لهم بإسهاب مسيرته في المجال الأكاديمي ومجال الأعمال، متطرقًا إلى "أهمية المثابرة والعمل والإيمان بالنجاح من أجل تحقيق الأهداف والوصول إليها".

وأكد على "ضرورة التركيز على منح الطاقات الإيجابية للطلاب منذ الصغر وصقل مواهبهم ومنحهم التربية السليم من أجل الرقي بمجتمعنا إلى أسمى الدرجات".

وجاءت استضافة مدرسة مار يوسف للعالم الفلسطيني، د. عدنان المجلي، في إطار زيارته لبلده الأم فلسطين، حيث أبى إلا أن يزور مدينة الناصرة التي يعتبرها رمزًا من رموز الشعب الفلسطيني، وعن ذلك قال إنه "لم أزر الناصرة منذ 30 عامًا، ولكن هذه المرة شدّني الشوق الكبير لزيارة هذه المدينة الرمز، وذلك تأكيدًا على أننا شعب واحد لا ننفصل، ولا تفرقنا حدود ولا يفرقنا احتلال، فالناصرة عاصمة الجماهير العربية الفلسطينية في الداخل، وهم أهلنا وأخوتنا وأبناؤنا، وهذه لن تكون آخر زياراتي لهذا البلد الطيّب، بل هذه هي البداية".

يشار إلى أن د. عدنان المجلي عالم ورجل أعمال فلسطيني من مواليد العام 1963 في بلدة طوباس بالضفة الغربية، يشغل منصب رئيس مجلسإادارة مجموعة "مجلي" للاستثمار في الولايات المتحدة، وقد حقق في مسيرته البحثية والعلمية أكثر من 800 براءة اختراع، كما ابتكر أدوية للأمراض المستعصية كالسكري والزهايمر الأمر الذي منحه العديد من الجوائز كرجل العام في الولايات المتحدة في مجال خدمة المجال الطبي والإنسانية عام 2008 من مجلة "BIZlife". كما أنه كان مرشح للفوز بجائزة نوبل للكيمياء عام 2011. وفي نفس العام حصل على وسام التميز والإبداع من السلطة الفلسطينية.