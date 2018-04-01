وقفة نسوية تضامنًا مع غزة بالقرب من الشريط الحدودي

نظم تحالف النساء من أجل السلام مساء أمس السبت، وقفة تضامنية مع أهالي قطاع غزة المحاصر، مساء أمس، السبت، شمال السياج الأمني للشريط الحدودي بين قطاع غزة وإسرائيل، بالقرب من "ياد موردخاي".

وشارك العشرات في التظاهرة النسوية التي دعت إلى دعم أهالي غزة، وإلى وقف العنف ضد المتظاهرين السلميين وطالبت بإنهاء الحصار التي فرضته إسرائيل عام 2006 على القطاع الذي يسكنه نحو مليوني فلسطيني.

وأدانت المظاهرة إستراتيجية بث الخوف بين السكان وتهديد المتظاهرين، التي انتهجتها السلطات الإسرائيلية والإعلام التقليدي السائد، بالإضافة إلى العنف المفرط الذي أدى إلى ارتكاب مجزرة بحق المتظاهرين الغزيين راح ضحيتها 16 متظاهرًا أعزل، أمس الأول، الجمعة، إلى جانب استعداد الجيش للرد العنيف على النشاطات الاحتجاجية.

ورفع المشاركون في الوقفة الاحتجاجية لافتات كتب عليها باللغة العربية والعبرية والإنجليزية، جاء في بعض منها: "أوقفوا المجازر"، "يسقط الاحتلال... يسقط الحصار"، "ارفعوا الحصار عن غزة"، "ليسقط جدار الفصل العنصري... ارفعوا الحصار"، "غزة هي السجن الأكبر في العالم"، "الحرية لقطاع غزة"، وغيرها.

وشنت وسائل الإعلام العبرية هجمة عنيفة على منظمي التظاهرة وخصوصًا على رفع العلم الفلسطيني في مظاهرة "منظمة نسوية يسارية إسرائيلية"، واعتبروا أن المشاركين يتضامنوا مع "إرهابيين ومخربين"، بالرغم من الصور التي تظهر جليًا مشاركة العائلات المشكلة من النساء والأطفال والشيوخ في مسيرة سلمية، كما أكدت الجهات المنظمة لمسيرات العودة الكبرى.

وتجمهر عشرات آلاف الفلسطينيين العزل، صباح الجمعة، في عدة مواقع قرب السياج الفاصل بين القطاع وإسرائيل، تلبية لدعوة وجهتها فصائل فلسطينية، ضمن فعاليات "مسيرات العودة الكبرى".

واعتدت قوات الجيش الإسرائيلي على التجمعات الفلسطينية السلمية قرب السياج الفاصل بين غزة وإسرائيل، إحياء للذكرى الـ 42 لـ "يوم الأرض"، ما أدى إلى استشهاد 16، وإصابة 1416 شخصا.

وثق شريط مصور نشر على مواقع التواصل الاجتماعي إطلاق قوات الاحتلال الرصاص الحي على المشاركين بفعاليات مسيرة العودة الكبرى، الجمعة، من الخلف، عندما كان المتظاهرون يبتعدون عن السياج الحدودي العازل ويولون الجنود ظهرهم.

وأصيب عشرات الشبان الفلسطينيين، بجراح متفاوتة بينها خطيرة في مواجهات اندلعت بالقرب من الشريط الحدودي قرب غزة وقرب جامعة القدس في أبو ديس، كما اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في مخيم شعفاط التي قامت بحملة اعتقالات بالمخيم.