أم الفحم: انطلاق "قيادة- منتدى أكاديميي وشبيبة أم الفحم"

يستعدّ منتدى "قيادة- منتدى أكاديميي وشبيبة أم الفحم" لتنظيم الحدث الأكبر في مدينة أم الفحم تحت عنوان "Umm Al Fahem Talk".

جاء ذلك في بيان أصدره "قيادة- منتدى أكاديميي وشبيبة أم الفحم"، وصلت نسخة عنه لـ"عرب 48" اليوم، الأحد.

وسينظّم المؤتمر في المركز الجماهيري (قاعة السينما) وذلك يوم السبت الموافق 30.6 في تمام الساعة الـ14:00.

وقال عضو طاقم "قيادة"، الصحافي يحيى جبارين، إنّ "المؤتمر سيتناول مجموعة واسعة من المواضيع في الثقافة والتكنولوجيا والعلوم والإنجازات والنشاطات التطوّعية، وسيتم ذلك بطريقة سرد القصص وسيعطى المتحدّثون 15 دقيقة كحدّ أقصى لعرض أفكارهم في أكثر الوسائل ابتكارا وإثارة للاهتمام".

وأكد أن "المؤتمر يهدف إلى خلق حالة من الوعي وإحداث تغيير وتسليط الضوء على الوجه الآخر الإيجابي المشرق لأم الفحم. الأشخاص المتكلمون هم أناس فعلا نجحوا بعد طريق صعبة، وهم سيكونون الملهمين لغيرهم بشق طرق النجاح".

وختم جبارين بالقول: "ندعو جميع أهلنا الكرام في أم الفحم والمنطقة لحضور المؤتمر حتى ننهض بمستوى أم الفحم وطلبتها من الناحية الأكاديمية".

وسيتخلّل المؤتمر، كلمة لمؤسس "قيادة"، علاء إغبارية، الذي سيتحدّث عن انطلاقة وولادة المنتدى وكلمات أخرى.

وختاما، ستكون هناك محاضرة تنمية بشريّة للمدرّب المخضرم المعروف، أشرف قرطام.