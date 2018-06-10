  2. شباب ومجتمع
  3. أخبار

مناظرات تنافسيّة في مركز إعلام

تاريخ النشر: 10/06/2018 - 14:37

مناظرات تنافسيّة في مركز إعلام
عرب ٤٨
تحرير: خالد السيد

نُظّمت يوم الجمعة الماضي مناظرات تنافسيّة في مركز "إعلام" في الناصرة، وذلك ضمن مشروع القيادة الشابّة، ويأتي ذلك ضمن بعد عدّة أشهر من تدريب المنافسين المموّل عن طريق مؤسسة "هانس زايدل" الألمانية.

 ويعمل الصندوق المانح الألماني على تنمية وبلورة أربعة استراتيجيات مهمة، ألا وهي القيادة، الخطابة، المناظرة والمحاكاة، وكثاني المنافسات ضمن المشروع والذي يحتوي على 4 منافسات تمتد على مدار الدورة الحاليّة. وقد تمّ تقييم أداء المشاركين بكل موضوعيّة وفقًا لمعايير المناظرات وأسسها.

إطلاق ألبوم "صندوق العاب" لفرج سليمان
يُطلق الملحّن والعازف الفلسطيني فرج سليمان ألبومه الجديد "صندوق ألعاب"، يوم الأربعاء 13 من الشهر الحالي، ويتضمّن الألبوم أعمالًا موسيقيّة جديدة تعتمد على حوارٍ متكاملٍ بين البيانو، الأكورديون والترامبيت، وذلك بمشارك العازفين الفرنسيين...
 

وانقسمت المنافسة لمناظرتين بين المشاركين، إذ تناولت المناظرة الأولى وناقشت موضوع مطالبة الحركات العربية الطلابية مقاطعة نقابة الطلاب في الجامعات الاسرائيلية. أما المناظرة الثانية فقد ناقشت موضوع تأثير القائمة العربية المشتركة على الحراك الفلسطيني في الداخل. وقد استندت كلا المناظرتين إلى معطيات مثبتة ومعلومات تدعم ادعاء كل فريق مؤيد كان أم معارض.

ويذكر أنّ المشروع القيادة الشابّة يهدف إلى المساهمة في صقل وتأهيل جيل قياديّ ورائد، يملك مؤهلات القيادة ويتقن فنون الخطابة والمناظرة والمحاكاة ويتعرف على آليات عملها. بالإضافة إلى تنمية قدرة التفكير الجماعي والمسؤوليّة الاجتماعيّة، والقدرة على إيصال أفكار ورسائل سامية تنهض بالمجتمع.

 


#مركز إعلام
#مناظرة
#مناظرات تنافسية
#الناصرة
#القيادة الشابة

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

أم الفحم: انطلاق "قيادة- منتدى أكاديميي وشبيبة أم الفحم"
أم الفحم: انطلاق "قيادة- منتدى أكاديميي وشبيبة أم الفحم"

2018-06-10

السعودية تشدد إجراءاتها على النساء قُبَيل سريان انتهاء الحظر
السعودية تشدد إجراءاتها على النساء قُبَيل سريان انتهاء الحظر

2018-06-07

التجمع الطلابي بجامعة حيفا يُنظم إفطارا رمضانيا وفعاليات ثقافية
التجمع الطلابي بجامعة حيفا يُنظم إفطارا رمضانيا وفعاليات ثقافية

2018-06-07

الأكثر قراءة

انتحار معتمر آسيوي بالحرم المكي

انتحار معتمر آسيوي بالحرم المكي

2018-06-09
القنصل التركي بالقدس يستضيف ثيوفيلوس و

القنصل التركي بالقدس يستضيف ثيوفيلوس و"الحقيقة" يدين

2018-06-09
تمثال عمره 3 آلاف عام في قرية آبل القمح المهجرة

تمثال عمره 3 آلاف عام في قرية آبل القمح المهجرة

2018-06-09
نجاة مجموعة من مطلقي الطائرات الورقية بغزة من صواريخ الاحتلال

نجاة مجموعة من مطلقي الطائرات الورقية بغزة من صواريخ الاحتلال

2018-06-09

"الكابينيت" يبحث إمكانية التوصل لـ"تسوية سياسية" مع غزة

2018-06-09