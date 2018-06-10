نُظّمت يوم الجمعة الماضي مناظرات تنافسيّة في مركز "إعلام" في الناصرة، وذلك ضمن مشروع القيادة الشابّة، ويأتي ذلك ضمن بعد عدّة أشهر من تدريب المنافسين المموّل عن طريق مؤسسة "هانس زايدل" الألمانية.

ويعمل الصندوق المانح الألماني على تنمية وبلورة أربعة استراتيجيات مهمة، ألا وهي القيادة، الخطابة، المناظرة والمحاكاة، وكثاني المنافسات ضمن المشروع والذي يحتوي على 4 منافسات تمتد على مدار الدورة الحاليّة. وقد تمّ تقييم أداء المشاركين بكل موضوعيّة وفقًا لمعايير المناظرات وأسسها.

وانقسمت المنافسة لمناظرتين بين المشاركين، إذ تناولت المناظرة الأولى وناقشت موضوع مطالبة الحركات العربية الطلابية مقاطعة نقابة الطلاب في الجامعات الاسرائيلية. أما المناظرة الثانية فقد ناقشت موضوع تأثير القائمة العربية المشتركة على الحراك الفلسطيني في الداخل. وقد استندت كلا المناظرتين إلى معطيات مثبتة ومعلومات تدعم ادعاء كل فريق مؤيد كان أم معارض.

ويذكر أنّ المشروع القيادة الشابّة يهدف إلى المساهمة في صقل وتأهيل جيل قياديّ ورائد، يملك مؤهلات القيادة ويتقن فنون الخطابة والمناظرة والمحاكاة ويتعرف على آليات عملها. بالإضافة إلى تنمية قدرة التفكير الجماعي والمسؤوليّة الاجتماعيّة، والقدرة على إيصال أفكار ورسائل سامية تنهض بالمجتمع.