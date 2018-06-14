السلطات الإيرانية تعتقل الحقوقيّة نسرين سوتوده

اعتقلت السّلطات الإيرانية أمس، الأربعاء، المحامية والنّاشطة البارزة في مجال حقوق الإنسان، نسرين سوتوده، من منزلها، وفقًا لما أعلنه زوجها رضا خاندان، قائلًا إنّها تمكّنت من الاتصال به بعد اعتقالها، وأنّه قيل لها إنّها ستقضي خمس سنواتٍ في السجن بعد إدانتها والحكم عليها غيابيًّا.

وأدانت منظّمة العفو الدّوليّة اعتقال سوتوده، ووصفته بأنّه "هجوم شائن على مدافعة شجاعة وبارزة عن حقوق الإنسان"، مطالبةً بالإفراج عنها فورًا ودون شروط.

وسوتوده ناشطة معروفة بمواقفها الإنسانية الراسخة وبدفاعها عن المعتقلين الأمنيين في مختلف القضايا، أحدثها معارضتها لاختزال عدد المحامين المخولين بالدفاع عن المتهمين بالقضايا الأمنية، بعد أن قرّر القضاء الإيراني السماح لعشرين محاميًا فقط من أصل 60 ألف محامٍ ومحامية بتولّي الدفاع في القضايا الأمنية، لتصفه سوتوده بأنّه "وداع لحق الدفاع"، وبعد المعارضة الواسعة التي حظي با القرار، قال القضاء إنّه سيوسّع القائمة.

بالإضافة إلى هذا، فقد شاركت سوتوده مؤخّرًا في الدفاع عن النساء المحتجزات بسبب رفضهن تغطية شعرهن في الأماكن العامّة، إذ شغلتها كثيرًا كالعديد من الناشطات الإيرانيات قضيّة الحجاب الإسلاميّ الإلزاميّ.

ونسرين سوتوده، وهي أمّ لاثنين بينهما شابّة في عمر 18 عامًا قال زوجها إنّها مقبلة على امتحانات الثانوية التي لا يعرف كيف ستتمكن من تجاوزهافي هذه الظروف؛ كانت قد اعتقلت من قبل وسجنت لمدة ثلاث سنوات بين عامي 2010 و2013، ونالت عام 2012 جائزة سخاروف الفخريّة لحرية الفكر.