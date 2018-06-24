  2. شباب ومجتمع
  3. أخبار

ابتداء من اليوم: النساء خلف مقود السيارة لأول مرة في السعودية

تاريخ النشر: 24/06/2018 - 07:26

ابتداء من اليوم: النساء خلف مقود السيارة لأول مرة في السعودية
(أ ب)
عرب ٤٨/ وكالات
تحرير: محمود مجادلة

مع الدقائق الأولى من اليوم، الأحد، بدأ سريان "الأمر الملكي" الذي يقضي بالسماح للمرأة في السعودية بالقيادة.

وبثت قناتا "الإخبارية" الرسمية السعودية مقاطع مصورة لنساء بدأن في قيادة سياراتهن برفقة ذويهن لأول مرة في شوارع السعودية.

ويتزامن سريان القرار مع عودة السعوديين والسعوديات من إجازة عيد الفطر؛ الأمر الذي يعني إنه سيصبح بإمكان الحاصلات على رخص قيادة التوجه لأعمالهن بسياراتهن مع حلول مواعيد عملهن في الصباح.

وفي 26 أيلول/ سبتمبر الماضي، أصدر ملك السعودية، سلمان بن عبد العزيز، أمرا يقضي بالسماح للمرأة باستصدار رخصة قيادة سيارة بدءا من 24 حزيران/ يونيو الجاري "وفق الضوابط الشرعية"، للمرة الأولى في التاريخ.

وبهذا القرار، خرجت السعودية من وضعية "الدولة الوحيدة في العالم" التي تحظر قيادة المرأة للسيارة.

وفي 5 حزيران/ يونيو الجاري، وافق مجلس الوزراء السعودي على "إيقاف النساء اللاتي يرتكبن المخالفات المرورية -الموجبة للإيقاف- في مؤسسة رعاية الفتيات إلى حين استكمال تجهيز المقرات المناسبة لإيقافهن".

ومؤسسة رعاية الفتيات تتبع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وتستقبل وتؤوي الفتيات الموقوفات والمحكوم عليهن بقضايا جنائية مختلفة، ممن تقل أعمارهن عن 30 عاما.

ويسمح القرار للنساء البالغات من العمر 18 عاماً فما فوق، بإجراء امتحان للحصول على رخصة للقيادة، كما يجيز للسعوديات تعديل رخص القيادة الأجنبية، على أن يدخل قرار القيادة حيز النفاذ في 24 حزيران/ يونيو الجاري.

كما يسمح القرار للنساء في السعودية، بقيادة الشاحنات والدراجات النارية إضافة إلى أنه يسمح لهن بالعمل كسائقات أجرة كونه يساويهم بالذكور تماما، حسبما قالت الإدارة العامة للمرور في وقت سابق.

وعلى الصعيد الاقتصادي، يتوقع أن ترتفع مبيعات السيارات خلال العام الجاري بنسبة 10%، مقارنة بالعام الماضي مع بدء قيادة المرأة للسيارة، المقرر له 24 حزيران/ يونيو الجاري، بحسب تقديرات خبراء.

 

بطولة كأس العالم – مونديال 2018 بطولة كأس العالم – مونديال 2018

#السعودية
#قيادة النساء

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

فلسطين حاضرة في أجواء مونديال روسيا
فلسطين حاضرة في أجواء مونديال روسيا

2018-06-22

"كيان" و"منتدى جسور" يبادران لحملة تعزز حضور النساء بالسياسة
"كيان" و"منتدى جسور" يبادران لحملة تعزز حضور النساء بالسياسة

2018-06-21

ثمن قيادة السيارة تدفعه نساء السعودية سلفًا باعتقالات متجددة
ثمن قيادة السيارة تدفعه نساء السعودية سلفًا باعتقالات متجددة

2018-06-20

الأكثر قراءة

بلجيكا تسحق تونس وتقضي على تمثيل العرب منطقيا

بلجيكا تسحق تونس وتقضي على تمثيل العرب منطقيا

2018-06-23
لسان حال المصريين:

لسان حال المصريين: "ارحل يا سيسي"

2018-06-23
كروس يقود ألمانيا لفوز دراماتيكي على السويد

كروس يقود ألمانيا لفوز دراماتيكي على السويد

2018-06-23
الاحتلال يدعي إصابة ٣ جنود بعملية دهس بغوش عتصيون

الاحتلال يدعي إصابة ٣ جنود بعملية دهس بغوش عتصيون

2018-06-23
اليوم: 3 مواجهات ساخنة في مونديال روسيا

اليوم: 3 مواجهات ساخنة في مونديال روسيا

2018-06-23