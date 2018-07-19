"حملة" يختتم دورته التدريبية الأولى في التسويق الرقمي بغزة

بعد تدريبات مكثّفة استمرت أكثر من 42 ساعة وقعت في 6 لقاءات طويلة، اختتم مركز حملة- المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي، دورته التدريبية الأولى في غزة، بموضوع بناء الحملات والتسويق الرقمي لمؤسسات المجتمع المدني وحقوق الإنسان، وذلك بالتعاون مع المساعدات الشعبية النرويجية.

وانطلق التدريب بناء على مخرجات مسحٍ أعده مركز حملة في بداية هذا العام تحت عنوان "مسح النشاط الرقمي للمؤسسات الأهلية الفلسطينية" والذي يرصد النشاط الرقمي لدى المؤسسات الأهلية الفلسطينية في مناطق الـ٤٨، منطقة القدس، الضفة الغربية وقطاع غزة.

يناقش المسح أهم التحديات والاحتياجات للمؤسسات الفلسطينية في المجال الرقمي، لتأتي مواكبة المؤسسات الأهلية للتدريبات حول إدارة الشبكات الاجتماعية والأمن الرقمي، وتدريبات حول كتابة المحتوى الإبداعي والتسويقي للحملات الاجتماعية، وتخطيط وتنفيذ هذه الحملات، ضمن أهمّ توصياته.

كذلك أظهر المسح أن مجموعة من التحديات والعقبات تقف عائقاً أمام بناء حملاتهم، فقد أشارت ٤٨٪ من المؤسسات إلى أن العائق الأساسي أمامهم هو نقص الحرفيين والمختصين مهنياً بالعمل، فيما أشارت ٣٧٪ من المؤسسات إلى صعوبة الوصول لجمهور هدف الحملات، ما شجع مركز حملة على تنفيذ سلسلة من التدريبات وبناء قدرات المؤسسات الأهلية الفلسطينية في هذا المجال.

وشارك في الدورة التدريبية ١٦ مشاركًا ومشاركةً من مختصي الإعلام والمناصرة في مؤسسات متعددة من قطاع غزة، تعلّموا وتمرّسوا خلالها في مجال بناء الحملات والتسويق الرقمي وتدرّبوا على مهارات متعددة تساهم في المجال، مثل الاستراتيجية التسويقية، الملخص الإبداعي للحملات التسويقية، التسويق من خلال شبكات التواصل الاجتماعي، صناعة المحتوى التسويقي، التسويق من خلال محركات البحث، وتنفيذ الحملات التسويقية.

وتولّى إعطاء التدريبات وأشرف عليها رئيس نادي الإعلام الإجتماعي في فلسطين، المدرب علي بخيت، وخريجة كلية تكنولوجيا المعلومات وخبيرة التسويق الرقمي، المدربة حنان خشان، وهما من المدربين الخبراء في بناء الحملات والتسويق الرقمي في غزة.

يذكر أن دائرة التدريبات في مركز حملة تقوم بسلسلة تدريبات وبناء قدرات لمؤسسات فلسطينية، عبر طرفي الخط الاخضر، في مجال النشاط الرقمي، ومنها تدريبات في مجال الأمان الرقمي، الحملات الإلكترونية، التسويق الرقمي، التمويل الجماعي ومواضيع أخرى.