مؤسسة مريم تكرم متطوعيها في "مهرجان الحياة" بالناصرة

نظمت مؤسسة "مريم" لمكافحة السرطان، مهرجانها السنوي التقليدي، الذي تطلق عليه اسم "مهرجان الحياة"، مساء أمس الأربعاء، في ساحة العين بمدينة الناصرة.

وشارك في المهرجان جمهور واسع إلى جانب إدارة المؤسسة والمتطوعين فيها والأطباء ومرضى السرطان وإدارات المستشفيات المختلفة.

وتخلل الحفل تكريم كل الذين تطوعوا وعملوا مع المؤسسة في مجال مكافحة السرطان والتخفيف عن المرضى وتكريس الوقت من أجلهم.

وتحدث مدير مؤسسة "مريم" لمكافحة السرطان، محمد حامد، عن البرامج والمشاريع الجديدة التي أدخلتها الجمعية، مؤخرا، من أجل تجنيد المتطوعين والعاملين مع مرضى السرطان. كما ألقى سالم شرارة، كلمة نيابة عن رئيس بلدية الناصرة، علي سلام، الذي تعذر عليه الحضور. وتولت عرافة المهرجان، الإعلامية ربى ورور، التي دعت إلى المنصة "أبطال السرطان" من أجل تكريمهم، بأجواء احتفالية راقية.