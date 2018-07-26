مدى الكرمل يستعد لعقد المؤتمر الرابع لطلاب الدكتوراه الفلسطينيين

يستعد مركز مدى الكرمل لعقد المؤتمر الرابع لطلاب الدكتوراه الفلسطينيين في مدينة الناصرة يوم السبت الموافق 04.08.2018.

ويسعى المؤتمر لأن يكون منصة لتقديم أبحاث طلبة الدكتوراه الفلسطينيين، ويهدف إلى إتاحة الفرصة أمامهم للتواصل وتبادل الخبرات فيما بينهم.

ويشارك في المؤتمر 11 طالبا وطالبة دكتوراه، في العلوم الاجتماعية والإنسانية والقانون من جامعات محلية وأجنبية. ويتخلل المؤتمر ثلاث جلسات تتناول المحاور التالية: السياسة والمجتمع المدني، والتربية والتعليم، والمجتمع الفلسطيني بين الاجتماعي والسياسي.

ورافق مراحل الإعلان عن تقديم الطلبات للمشاركة في المؤتمر ومراجعتها وإقرار الطلبات المقدمة وبناء محاور المؤتمر، لجنة أكاديمية مكونة من د. سراب أبو ربيعة، بروفيسور محمد حاج يحيى، د. أيمن إغبارية، بروفيسور ميخائيل كرينّي، ود. مهند مصطفى، مدير عام مركز مدى الكرمل. ووضعت اللجنة معايير أكاديمية ومهنية للمشاركة في المؤتمر، وحسب تلك المعايير قامت اللجنة باختيار عدد من الطلاب والطالبات لعرض أبحاثهم في المؤتمر.

وقال د. مهند مصطفى إن "مؤتمر طلاب الدكتوراه الفلسطينيين هو ملتقى أكاديمي فلسطيني مميز يهدف إلى التبصر الجماعي بقضايا المجتمع والسياسة والفكر في السياق الفلسطيني. لقاء بين جيل فلسطيني صاعد، من الباحثين، من كافة أماكن تواجد الشعب الفلسطيني، ومخضرمين يلتقون في مؤتمر فلسطيني يتحدثون بالعربية ويطرحون معرفة ناقدة ومهمومة بالمجتمع".