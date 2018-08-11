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عشرات الطلاب الجامعيين يتفقدون قرية العوجان بالنقب

تاريخ النشر: 11/08/2018 - 17:35

عشرات الطلاب الجامعيين يتفقدون قرية العوجان بالنقب
أطفال القرية خلال الفعاليات التي شاركت بها جمعية الثقافة (عرب 48)
عرب 48/زكريا حسن
تحرير: محمد وتد

نظمت جمعية الثقافة العربية، اليوم السبت، جولة تعليمية إلى قرية العوجان، مسلوبة الاعتراف، في النقب. وشارك في الجولة نحو مائة طالبة وطالب جامعي ومتطوع في الجمعية، الذين توجهوا إلى النقب بحافلتين.

وكان في استقبال أعضاء الجمعية، ناشطات من جمعية النساء البدويات (جمعية نساء اللقية)، اللواتي أعددن سلسلة من الفعاليات التي شارك فيها أطفال العوجان، تضمنت قراءة قصص وأغاني والعاب ومحاضرات ومكتبة متجولة.

وبعد ذلك جرى استقبال وفد جمعية الثقافة العربية، في جمعية النساء البدويات في اللقية، وتحدثت نساء الجمعية عن المشاريع والمبادرات التي تقوم بها الجمعية التي تضم 80 امرأة من مختلف القرى في النقب.

وتطرقت النساء إلى التحول الذي طرأ على مكانة المرأة في النقب منذ تأسيس جمعية النساء البدويات.

وتخلل الزيارة لقاء مع ممثل عن مركز "عدالة" القانوني في النقب، الذي تحدث عن عمليات التهويد الممنهجة لمناطق واسعة في النقب، ومحاصرة العرب في بلداتهم وقراهم وعدم الاعتراف بهم. ولقاء مع هدى الصانع، مركزة الورشات في جمعية النساء البدويات.

تجدر الإشارة، إلى إن قرية العوجان تقع جنوب غرب اللقية، وهي قرية تعرضت لعمليات هدم في الماضي ومسلوبة الاعتراف.


#النقب
#جمعية الثقافة العربية
#طلاب
#طالبات
#قرية العوجان

عشرات الطلاب الجامعيين يتفقدون قرية العوجان بالنقب

عشرات الطلاب الجامعيين يتفقدون قرية العوجان بالنقب

عشرات الطلاب الجامعيين يتفقدون قرية العوجان بالنقب

عشرات الطلاب الجامعيين يتفقدون قرية العوجان بالنقب

من عرب 48

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