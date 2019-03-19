  2. شباب ومجتمع
  3. أخبار

طلاب جامعة حيفا ينظمون وقفة تضامنية مع ضحايا مجزرة المسجدين

تاريخ النشر: 19/03/2019 - 15:51

طلاب جامعة حيفا ينظمون وقفة تضامنية مع ضحايا مجزرة المسجدين
عرب ٤٨

نظّم طلاب جامعة حيفا، أمس، الإثنين، وقفة تضامنية مع ذوي ضحايا مجزرة المسجدين في نيوزيلندا، التي أسفرت عن سقوط 50 ضحيّة وإصابة نحو 50 شخصا آخرين، يوم الجمعة الماضي.

وشارك في الوقفة عدد كبير من طلاب الجامعة في الوقفة، بدعوة من التجمع الطلابي، حدادًا على الضحايا ورفضًا للإرهاب والعنصريّة.

وقال سكرتير التجمّع الطلابي في الجامعة، بشير صبّاح، إن أقلّ ما يمكن أن نفعله هو أن نعرب عن غضبنا تجاه جريمة إرهابية من هذا النوع، اختار الإرهابي فيها ضحاياه عن قصد، وقتلهم فقط لأنهم مسلمون. علينا أن نرفض أن يقتل أي شخص فقط لأنه اختار عقيدته أو خطابه، سواء كان دينيًا أم سياسيًا أم اجتماعيًا.

وأضاف صبّاح "نحن في فلسطين ضحايا مشروع عنصري، ولا يمكن أن نسكت عن أي جريمة عنصريّة تحدث في العالم، مهما كانت بعيدة. موقفنا الأخلاقي يتعلّق بالقضيّة نفسها، لا ببعدها أو بقربها أو بدين أو هويّة أو جنس ضحاياها".

ملف خاص | انتخابات الكنيست 2019

#نيوزيلندا
#جامعة حيفا
#مجزرة
#مجزرة المسجدين

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

أبعد من الأرقام: لمحات من حياة ضحايا مجزرة نيوزيلندا
أبعد من الأرقام: لمحات من حياة ضحايا مجزرة نيوزيلندا

2019-03-19

دراسة: زيادة الأسلحة بـ10% يزيد عدد الجرائم بـ35%
دراسة: زيادة الأسلحة بـ10% يزيد عدد الجرائم بـ35%

2019-03-19

غِراس... انطلاقة للعمل الطلابي في اللقية
غِراس... انطلاقة للعمل الطلابي في اللقية

2019-03-19

الأكثر قراءة

عملية سلفيت: الاحتلال يواصل مطاردة عمر أبو ليلى

عملية سلفيت: الاحتلال يواصل مطاردة عمر أبو ليلى

2019-03-18
3 قتلى وإصابات بإطلاق نار بمحطة مترو بأوتريخت الهولندية

3 قتلى وإصابات بإطلاق نار بمحطة مترو بأوتريخت الهولندية

2019-03-18
قتيل ثان في عملية سلفيت

قتيل ثان في عملية سلفيت

2019-03-18
اعتقال منفذ هجوم هولندا.. و

اعتقال منفذ هجوم هولندا.. و"مشاكل عائلية" قد تكون وراء الجريمة

2019-03-18
هدم منازل في وادي عارة

هدم منازل في وادي عارة

2019-03-18