بحرينيون مناهضون للتطبيع يرفضون مشاركة إسرائيليات في مؤتمر ببلدهم

أعلنت منظمة بحرينية ضد التطبيع مع إسرائيل إدانتها استضافة متحدثين إسرائيليين في مؤتمر سينظم في المنامة حول ريادة الأعمال، من الـ15 حتى الـ18 من نيسان/ أبريل المقبل.

وصرّحت الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي بتغريدات لها على حسابها في "تويتر" أن "أيادي مسؤولة عن قتل أخوتنا الفلسطينيين لا يرتضي البحريني المتمسك بقضية فلسطين العادلة مشاركتهم على أرضنا".

أيادي مسؤلة عن قتل أخوتنا الفلسطينيين لايرتضي البحريني المتمسك بقضية فلسطين العادلة مشاركتهم على أرضنا.

يجب مقاطعة هذا المؤتمر و رفض التطبيع

بجميع أشكاله.#البحرين#لا_للتطبيع#البحرين_ترفض_التطبيع#Bahrain#BDS https://t.co/Ei5IHljbhp — الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع (@bsaz_bh) March 21, 2019

كما ونشرت الجمعية صورًا للإسرائيليات الثلاث اللواتي كان من المفترض أن يشاركن في المؤتمر، وأرفقوا معها هاشتاغ #البحرين_ترفض_التطبيع، و#لا_لدخول_القتلة_البحرين.

كما وأعادت الجمعية إعادة تغريد إحدى التغردات لشباب مناهضين للتطبيع إذ اعتبروا مشاركة الصهيونيات "تطبيعًا صارخًا مع إسرائيل".

موقف #البحرين الرسمي والعربي رافض للتطبيع،وما هذه الجرأة غير المسؤولة سوى تشجيع المحتل الصهيوني الغادر على مواصلة جرائمه بحق مقدسات الأمة وبحق أهلنا في الأرض المحتلة.

على النواب التحرك الجدي والعاجل لوقف هذه المهزلة،كما على الجهات الرسمية المتابعة والمحاسبة.@TamkeenBahrain — إبراهيم الشيخ (@EbrAhimAlshAik1) March 20, 2019

وقال المستخدم باسم سيد العلوي "لن تستطيعوا أن تبدلوا الأسماء ولا الأعداء، الصهاينة محتلون وغاضبون وقتلة ومجرمون، شهد بذلك التاريخ والأرض والسماء، وستبقى البحرين ترفض التطبيع".

وكتب مستخدم تويتر عمر الشهاوي "فوق جريمة التطبيع، تقومون أيضًا بتبني الخطاب الصهيوني. هل الفلسطينيون صاروا الأقلية العرب في إسرائيل؟ هل هناك أي حدود للوقاحة؟".

استنكرت الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع @bsaz_bh، دعوة مؤسسة "تمكين" @TamkeenBahrain ثلاثة إسرائيليين كمتحدثين رئيسيين في منتدى ريادة الأعمال "رواد في القصر" يوم السبت المقبل، كما دعت لمقاطعة أعمال المنتدى.



المصدر: حساب الجمعية الرسمي على تويتر pic.twitter.com/WLLbep7BZg — حملة المقاطعة_من فلسطين (@BCP_Palestine) March 21, 2019

ولم تعقب السلطات البحرينية على هذه الإدانات ، ويذكر أن المنامة لا تقيم علاقات تطبيعية علنية مع تل أبيب.

ويذكر أن مؤتمر ريادة الأعمال هو مؤتمر عالمي سنوي متخصص، ويعتبر منصة تعرض عليها جميع المبادرات والبرامج العالمية بهدف إنشاء نظام بيئي عالمي موحدة، وهذه هي المرة الأولى التي يعقد بها المؤتمر في البحرين.