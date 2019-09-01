بدء العام الدراسي الجديد والمدارس العربية تفتح أبوبها غدا الإثنين

أفتتح صباح اليوم الأحد، العام الدراسي الجديد 2019-2020، في جميع المدارس في البلاد باستثناء المدارس العربية التي ستفتتح أبوبها غدا الإثنين بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية الجديدة 1441.

ووفقا إحصائيات وزارة التعليم، فإن عدد الطلاب والطالبات من مختلف المراحل المدرسية هذا العام، هو 2 مليون و354 الفا، فيما يعمل في سلك التربية والتعليم 201 ألف موظف.

ويبلغ عدد الطلاب في الروضات وجيل الطفولة المبكرة، 523 ألف طالبا، بينما عدد طلاب الصفوف الأولى: 168 ألف طالب، وعدد طلاب وطالبات المرحلة الابتدائية 1,074 مليون و74 طالب، بينما عدد طلاب المرحلة الإعدادية 296 ألف طالب وعدد طلاب المرحلة الثانوية 461 ألف طالب.

ويصل عدد الطلاب والطالبات في المجتمع العربي في مختلف المراحل المدرسية 556 ألف طالب.

ورغم الإعلان عن إلغاء الإضراب بعد التوصل لتفاهمات ما بين وزارة المالية ومنظمات المعلمين، إلا أنه لم تفتتح السنة الدراسية الجديدة حوالي 73 مدرسة، حيث لم يذهب 50 ألف طالب للمدارس، وذلك بسبب تشويشات محلية شهدتها بعد السلطات المحلية في البلاد.

وبحسب الاتفاق الذي تم التوصل إليه، سيتم تقليص يوم واحد من الأيام المرضية من المعلمين، وليس 1.4 كما كان الحال حتى اليوم. بالإضافة إلى ذلك تمت الموافقة على طلب النقابات أن يتم احتساب التقاعد كمشتق من المعاش الأخير للمعلم.

كما ينص الاتفاق على أن 80% من المعاش الأخير سيتم دفعه للمعلم المتقاعد مع إضافة 0.45% عن كل سنة منذ بدء تفعيل مشروع "أفق جديد".

وسيشمل الاتفاق الجديد نحو 55 ألف معلم متقاعد، بالإضافة إلى ذلك، سيتم دفع مبلغ 2000 شيكل لمرة واحدة لكل معلم خرج للتقاعد اعتبارا من عام 1986.